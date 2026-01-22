Operación Veiga: este es el plan de América para contratar al brasileño, según reportes sudamericanos

Los aficionados de Coapa comenzaron a exigir un fichaje de calidad tras el mal inicio del Clausura 2026, y parece ser que sus súplicas fueron escuchadas. En las últimas horas creció el rumor de un posible fichaje del brasileño Raphael Veiga al América, por lo que bastantes medios del país sudamericano comenzaron a proyectar los distintos panoramas.

Con información de ESPN Brasil, el conjunto de Coapa intentará en primera instancia un préstamo con opción a compra por el jugador del Palmeiras y establecer ciertas metas para obligar una futura compra.

Raphael Veiga | MEXSPORT

Tanto el equipo brasileño, Raphael Veiga y su agente, André Cury, están esperando la oferta de las Águilas. Del lado del centrocampista van a escuchar la propuesta del club de Coapa, pero no quiere decir que la acepten del todo.

En primera instancia se reportó en México y Brasil que el conjunto azulcrema estaría ofertando 13 millones de dólares por el Brasileño, pero de acuerdo con ESPN Brasil, esa oferta es complicada que llegue. Las próximas horas serán cruciales para el nuevo fichaje del América e intentar salvar una temporada que empezó de la peor manera.

Raphael Veiga | MEXSPORT

¿Quién es Raphael Veiga?

Raphael Veiga es un centrocampista brasileño de 30 años, el cual ha jugado toda su carrera en Brasil. Surgió en el Coritiba y tiempo después llegó al Verdao, pero fue cedido al instante al Atlhetico Paranaense. En su última temporada en el Brasileirao estuvo en 25 partidos y anotó dos goles; además de que repartió cuatro asistencias.

El Palmeiras actualmente se encuentra disputando el Campeonato Paulista, del cual Veiga jugó dos partidos. El centrocampista debutó con la Selección Brasileña en 2023 y cuenta con seis partidos en su haber.

América en crisis

El conjunto de Coapa sumó una de las peores rachas en su historia en el arranque del Clausura 2026, por lo que la posible llegada de Veiga será una prioridad para Jardine y los suyos. América enfrentará a Necaxa en la Jornada 4 en busca de regresar a sus primeros puestos.

América | MEXSPORT