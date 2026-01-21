¿Keylor Navas se va de Pumas? Directiva aclara panorama del tico en el club

El arquero costarricense es una de las grandes figuras en la Liga MX y su contrato está próximo a vencer

David Torrijos Alcántara
21 de Enero de 2026

Keylor Navas se ha consolidado como una de las máximas figuras de CONCACAF, pues su palmarés lo respalda. El costarricense ganó múltiples títulos de peso con Real Madrid y Paris Saint-Germain. El arquero transportó su jerarquía y experiencia a un equipo que precisamente necesitaba eso: Pumas

En juego
En juego | IMAGO7

¿Keylor Navas se va de Pumas? 

El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho habló sobre la continuidad de Navas en la institución, pues su contrato vence el próximo verano, lo que pone en alerta a la directiva del conjunto auriazul.

Es un gran profesional, un gran jugador por todo lo que ha hecho. El partido contra Tigres tuvo una gran actuación. Ya hablaremos con Keylor y si sigue en este nivel ojalá lo podamos tener mucho tiempo más, pero hay que sentarnos a platicar”, dijo Sancho en entrevista para ESTO.

Con 39 años de edad, Keylor Navas continúa en un nivel alto que beneficia a Pumas bajo el mando de Efraín Juárez, por lo que la directiva tendrá como misión negociar con el costarricense para llegar al mejor acuerdo posible para ambas partes.

En acción
En acción | IMAGO7

Antonio Sancho lanza mensaje a la afición de Pumas 

La afición es uno de los pilares más importantes para cualquier equipo y Pumas cuenta con una de las más fieles y apasionadas. En años recientes, los seguidores han expresado su descontento por la sequía de títulos de casi 15 años e incluso esa estadística ha puesto en duda su lugar entre los grandes del futbol mexicano.

A la afición no se le puede pedir que sea paciente. Nosotros con buenas actuaciones, con buenos resultados y buen futbol tenemos que cambiar lo que piensa la gente. Tenemos que ganar más partidos en casa… la casa es importante, necesitamos de la afición para hacernos más fuertes. Yo entiendo que la gente está impaciente porque quieren un campeonato, ojalá se los podamos dar”, señaló Sancho.

Pumas empató ante León en la Jornada 3 del Clausura 2026 y mantiene una racha sin derrotas en lo que va del torneo. Sin embargo, las formas no han convencido del todo y la exigencia desde afuera es alta para el proyecto de Efraín Juárez.

En partido
En partido | IMAGO7

