José Caicedo con Pumas: así ha sido el paso del colombiano con los Universitarios

El mediocampista colombiano, José Caicedo, se encuentra en la mira del club brasileño Santos, luego de un inicio complicado en el Clausura 2026 con Pumas. Entre críticas y abucheos, su salida del club luce inminente, con una negociación de préstamo con opción a compra.

Trayectoria de Caicedo

José Luis Caicedo nació el 23 de mayo de 2002 en Palmira, Colombia. Su primer equipo fue el Independiente Santa Fe, donde debutó el 14 de julio de 2019 ante Deportivo Pasto, un encuentro correspondiente a la liga de su país.

Posteriormente, el colombiano pasó a jugar con Barranquilla, pero solo disputó tres encuentros. En octubre de 2020, Pumas Tabasco presentó al mediocampista sudamericano; con ellos jugó 13 partidos antes de irse a la Sub-20 en julio de 2021.

Ya más cerca del primer equipo, Caicedo se consolidó en la categoría Sub-20, al participar en 43 partidos y anotar cinco goles. Dichos números fueron suficientes para ser llamado a Primera División, pues Andrés Lillini lo debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Saprissa.

Caicedo con Pumas | IMAGO7

¿Cuáles son los números de Caicedo con Pumas?

A partir de su debut el 23 de febrero de 2022, Caicedo ha disputado 111 encuentros. Sus primeros minutos en la Liga MX fueron hasta el torneo Clausura de ese mismo año frente a Pachuca. Con los Universitarios, el colombiano lleva una cuenta de tres goles y dos asistencias.

Actualmente, Caicedo vive el desprecio de los aficionados, debido al rendimiento mostrado desde torneos anteriores. La situación explotó en la Jornada 1 del Clausura 2026, pues en el partido ante Querétaro, el colombiano cometió un error en salida que culminó en la anotación de Gallos, lo que resultó en un marcador final de 1-1.

Tras ese error, los aficionados abuchearon al futbolista e incluso lo insultaron en redes sociales, lo que provocó que Caicedo optara por cerrar sus cuentas. La relación entre jugador y seguidores está más desgastada que nunca, y todo indica que saldrá de Universidad Nacional, a la espera de que se cierren las negociaciones con el club brasileño.

José Caicedo de Pumas, en la mira del Santos de Brasil | IMAGO7

La buena noticia para Pumas es que en su plantilla tienen a César Garza, un joven mediocampista que hasta ahora ha gustado por su rendimiento. Una de las desventajas con el futbolista regiomontano es que se encuentra cedido sin opción a compra.