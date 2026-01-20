Pumas respalda a José Caicedo en medio de la crisis y aclara el futuro de Leo Suárez

El torneo Apertura 2025 no ha sido sencillo para Pumas. Los resultados irregulares, los errores puntuales y la presión de la afición han generado un ambiente tenso en Ciudad Universitaria, donde cada partido en casa se ha convertido en una prueba de carácter tanto para el plantel como para el cuerpo directivo.

Uno de los nombres que ha quedado en el centro de la conversación es el del mediocampista colombiano José Caicedo, quien ha atravesado un momento complicado desde el arranque del certamen. Su rendimiento, marcado por fallas visibles y jugadas que han terminado en goles en contra, lo ha colocado bajo la lupa de la afición y los reflectores mediáticos.

Ante este escenario, Antonio Sancho, director deportivo del Club Universidad Nacional, ofreció una postura clara en entrevista con Mediotiempo, donde no solo defendió al futbolista sudamericano, sino que también envió un mensaje de respaldo institucional y llamó a cerrar filas para revertir el momento deportivo del equipo.

Antonio Sancho respalda a José Caicedo y pide paciencia

Durante la entrevista con Mediotiempo, Sancho subrayó que José Caicedo es un jugador con cualidades comprobadas y recordó su formación dentro de la institución, un aspecto que considera clave para entender su compromiso con Pumas.

“Caicedo es un jugador que tiene calidad. Aun siendo extranjero, él salió de fuerzas básicas de aquí. Creo que tuvo muy buenos torneos. Ha tenido errores como los tenemos todos”.

El directivo reconoció que los errores recientes han pesado más debido a su impacto directo en el marcador, algo que ha incrementado la presión sobre el mediocampista colombiano.

José Caicedo con Pumas | IMAGO7

“Claro que se incrementa si esos resultados van al marcador y creo que eso no le ha ayudado. Un poco como el del partido pasado (Gallos). Fue una jugada puntual, se equivoca y cae”.

Más allá del análisis futbolístico, Sancho enfatizó el aspecto humano y profesional de Caicedo, destacando su conocimiento del club y su conducta dentro y fuera del vestidor, elementos que considera fundamentales para superar el momento adverso.

“La situación no ayuda, pero él es un superprofesional, una gran persona, conoce la institución desde chavo. Entonces, hay que apoyarlo, hay que cobijarlo”.

El directivo también vinculó la situación individual del jugador con el rendimiento colectivo del equipo, señalando que los buenos resultados serán clave para disipar el descontento generalizado de la afición.

“Sabemos que si tenemos buenos resultados, esto se va a ir borrando y no nada más para Caicedo, sino a lo mejor los abucheos al equipo. La gente quiere que su equipo gane, quiere que gane el equipo en casa y sabemos que esa es una deuda que tenemos pendiente”.

Leo Suárez no entra en planes y entrenará con la Sub-21

Además del tema Caicedo, Antonio Sancho aprovechó la entrevista con Mediotiempo para aclarar la situación de algunos jugadores que, pese a tener contrato vigente, no están contemplados en el proyecto deportivo actual de Pumas. Entre ellos destacan los casos de Piero Quispe y Leo Suárez.

Sancho explicó que Quispe se encuentra cedido, mientras que el futuro de Leo Suárez pasa por una posible salida del club en el corto plazo, con el respaldo total de la directiva para facilitar su colocación en otro equipo.

“Piero está prestado, a Leo se le está buscando, tanto su representante como nosotros, alguna posibilidad”.

Leo Suárez no entra en planes de Pumas | IMAGO7

Mientras se concreta una transferencia, el atacante argentino entrenará con la categoría Sub-21, una medida temporal que busca mantenerlo activo sin interferir con el primer equipo.

“También tenemos ahí un espacio en la sub-21 y bueno, pues ya veremos. Tenemos hasta el 9 de febrero y la idea es que Leo pueda ir a jugar a otro equipo y tenga todas las facilidades de nuestra parte”.