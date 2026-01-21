¿Quién es Raphael Veiga, posible fichaje del América?

El arranque del Clausura 2026 no fue el más alegre para América, ya que no han podido ganar ninguno de sus tres partidos y tampoco hacer gol. André Jardine sabe que hay piezas faltantes, por lo que ya suenan nombres que él mismo pidió, entre ellos Raphael Veiga.

Festejo de Veiga | AP

¿Quién es Raphael Veiga?

Raphael Veiga es un mediocampista de 30 años de edad, nacido el 19 de junio de 1995. Con una experiencia importante en el futbol brasileño, André Jardine lo puso en la mira para resolver los problemas creativos que sufren las Águilas.

Inició su carrera en las inferiores del Gremio Osasco Audax, posteriormente fue al Coritiba y Palmeiras lo fichó en 2017. También estuvo en el Paranaense en calidad de préstamo, pero a partir de 2019 se ha mantenido en el Verdao.

Su valor actual, de acuerdo con cifras de Transfermrkt es de 10 millones de euros, por lo que las Águilas desembolsarán una cantidad aproximada para poder integrarlo a su plantilla y fortalecer el ataque, especialmente en la zona creativa.

Festejo | AP

Palmarés de Raphael Veiga

El brasileño tiene en su palmarés dos Campeonatos de Brasil, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil, una Copa Sudamericana, dos Libertadores, una Recopa Sudamericana y cuatro Campeonatos Paulistas. Individualmente ha conseguido ser el mejor futbolista de la Copa de Brasil en la temporada 2019/20, además de ser el máximo goleador del Mundial de Clubes 2021-22.

Jardine confía en que Veiga pueda aportar experiencia y calidad a una zona del campo en la que necesitan fortalecerse. El mediocampista brasileño acumula 378 encuentros con Palmeiras, en los que ha anotado 108 goles y 54 asistencias.

Con los problemas en la ofensiva y la necesidad del América de retomar el nivel alguna vez mostrado bajo las órdenes de Jardine, las negociaciones podrían acelerarse para que Veiga se integre lo más rápido posible con el equipo de Coapa.