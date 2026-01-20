¿Por qué no ha firmado Miguel Borja con Cruz Azul?

La llegada de Miguel Borja a Cruz Azul ha generado expectativa entre la afición celeste; sin embargo, el anuncio oficial aún no se ha concretado.

La razón principal no está relacionada con el jugador colombiano, sino con un tema administrativo pendiente en la salida de Mateusz Bogusz.

En La Noria no han podido avanzar de manera definitiva en la contratación de Borja debido a que todavía faltan detalles por rubricar en el traspaso del futbolista polaco al Houston Dynamo de la MLS.´

Salida de Bogusz es clave

Dicha operación es clave, ya que liberará la plaza de No Formado en México que necesita Cruz Azul para registrar al ex delantero de River Plate.

El pase de Bogusz al conjunto estadounidense se terminará de firmar en las próximas 24 horas. Una vez concluido ese proceso, la directiva celeste podrá dar luz verde al anuncio oficial de Miguel Borja como nuevo refuerzo para el Clausura 2026.

¿Por qué se retrasó el tema admistrativo?

Cabe señalar que el retraso administrativo también estuvo influido por el feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr., celebrado el día de ayer. Esta fecha conmemora la vida y legado de uno de los líderes más importantes en la lucha por los derechos civiles, y provocó que diversas oficinas administrativas no operaran con normalidad.

Este día inhábil representó una jornada menos para avanzar en los trámites correspondientes al fichaje de Bogusz, lo que a su vez postergó el cierre total de la operación que involucra a Borja.

En Cruz Azul confían en que, una vez que ambas partes estén al 100 por ciento y Mateusz Bogusz estampe su firma con el Houston Dynamo, el club podrá proceder de inmediato con la presentación oficial de Miguel Borja.