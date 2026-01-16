Miguel Borja ya estará con Cruz Azul en el encuentro ante Puebla

Miguel Borja ya comienza a empaparse del entorno celeste. El delantero colombiano estará presente este sábado en el Estadio Cuauhtémoc para presenciar el duelo entre Cruz Azul y La Franja del Puebla, en lo que será su primer acercamiento con su próximo equipo en la Liga MX.

RÉCORD pudo saber que el atacante sudamericano arribó a la Ciudad de México la mañana de este viernes y reportará este sábado en La Noria para reincorporarse a los entrenamientos y, posteriormente, viajará a Puebla para observar el encuentro desde las gradas.

Borja, contra Rayados | MEXSPORT

La novela de Miguel Borja

Tras una larga espera, el fichaje del ‘Colibrí’ está prácticamente cerrado. La salida de Mateusz Bogusz, quien dejó su plaza para continuar su carrera con el Houston Dynamo, permitió a Cruz Azul liberar un cupo de No Formado en México, mismo que será utilizado para el registro del colombiano.

De esta manera, Miguel Borja podrá ser inscrito oficialmente y convertirse en nuevo jugador de La Máquina, la cual sumará un refuerzo de peso para el resto del torneo. Mientras tanto, el atacante vivirá desde el estadio su primer partido como parte del entorno celeste, a la espera de su debut oficial.

Bogusz, fuera de Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul, camino a Puebla

Los dirigidos por Nicolás Larcamón viajaron la tarde de este viernes a Puebla para concentrarse en su hotel. Tuvieron hoy su último entrenamiento previo a enfrentar a La Franja.

A través de redes sociales el conjunto celeste publicó videos del entrenamiento, donde se ve a un equipo unido y fortalecido, pues quieren seguir en la senda del Tri junto y lograr otros tres puntos en el torneo.

Además también dieron a conocer que Carlos Vargas dejó de ser jugador del equipo celeste, de mutuo acuerdo ambas partes dieron por cerrado la unión del jugador y equipo.