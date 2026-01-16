Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Puebla? EN VIVO

La Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX continúa su curso en el tercer fin de semana de enero, trayendo consigo grandes partidos que prometen mucho espectáculo y polémica, uno de ellos el Cruz Azul contra Puebla, desde el Estadio cuauhtémoc, ahora casa de ambos planteles.

Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cómo llega Cruz Azul?

La máquina recibe de manera ‘administrativa’ la localía para su tercer duelo del campeonato mexicano. Los celeste buscan crear una nueva racha positiva en su nuevo estadio y tras derrotar a los Rojinegros del Atlas en la Jornada 2, el Puebla llega llega como una ‘nueva víctima’.

El conjunto de Nicolás Larcamón comenzó de manera irregular en el campeonato, pues en dos fechas obtuvieron una victoria (ante Atlas) y una derrota en su debut de la Jornada 1 ante los Esmeraldas del León.

Victoria de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cómo llega Puebla?

Los pupilos de Albert Espigares, llegan de la misma manera que su rival, es decir, con una victoria y una derrota en las primeras dos fechas. La Franja cayó en su debut en el Clausura 2026 ante los Rojinegros del Atlas, mientras que consiguieron sacar la victoria cuando recibieron al Mazatlán.

El duelo entre poblanos y ‘capitalinos’, trae un sabor especial con la nueva localía del Azul en el Cuauhtémoc, pues ambos pelearán por llevarse el protagonismo tanto dentro como fuera del rectángulo de juego.

Victoria de Puebla | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Cruz Azul y Puebla son considerados como dos de los equipos más importantes del balompié nacional; uno por su grandeza y el otro por ser un club lleno de tradición. Ante sus múltiples años compartiendo el máximo circuito, suman un largo historial de encuentros, siendo los últimos cinco favorables para Cruz Azul con tres victorias, un empate y solo una derrota.

La última vez que estas dos grandes franquicias de la Liga MX compartieron el campo fue en la Jornada 16 del Apertura 2025, cuando la Máquina se impuso en calidad de visita con un contundente 0-3.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Puebla?

FECHA: Sábado 17 de enero.

Sábado 17 de enero. HORA: 21:05 (hora centro de México).

21:05 (hora centro de México). LUGAR: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México.

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+.