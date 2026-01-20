Regla de Menores: Estos son los minutos disputados tras la J3 del Clausura 2026

La Regla de Menores continúa siendo un punto clave en los clubes de la Liga MX, obligando a las instituciones a brindar oportunidades reales a futbolistas jóvenes. De acuerdo con el más reciente corte, los 18 equipos del campeonato presentan avances desiguales en el cumplimiento de esta normativa, que exige un mínimo de 1,170 minutos por club a lo largo del torneo.

Chivas l X:LigaBBVAMX

¿Quiénes lideran?

Guadalajara encabeza la lista como el equipo que más minutos de menores ha acumulado hasta el momento, con 675, confirmando su histórica apuesta por el talento joven surgido de fuerzas básicas. Muy cerca aparecen Mazatlán FC (643) y Puebla (619), conjuntos que han encontrado en la juventud una alternativa constante dentro de su once inicial y en las rotaciones.

En un segundo bloque se ubican Pachuca (484), Pumas (436) y FC Juárez (425), clubes que tradicionalmente han trabajado con jugadores jóvenes y que, aunque no lideran la tabla, mantienen un ritmo constante que los perfila para cumplir sin mayores sobresaltos la regla establecida por la liga.

Liga MX l X:LigaBBVAMX

Más abajo aparecen Atlético de San Luis (389), Monterrey (381) y Querétaro (378), instituciones que han administrado los minutos de menores con mayor cautela. Toluca (347) y Necaxa (322) también se mantienen en una zona intermedia, aún con margen suficiente para incrementar la participación juvenil en la segunda mitad del torneo.

León (295), Cruz Azul (282) y Tigres (259) muestran cifras más ajustadas, lo que podría obligarlos a modificar su estrategia en las siguientes jornadas para evitar sanciones deportivas o económicas. Estos clubes suelen priorizar planteles experimentados, pero deberán abrir espacios a sus canteranos.

Clausura 2026 l X:LigaBBVAMX

Equipos con menos minutos

En la parte baja del registro aparecen Tijuana (192), Santos (118), América (114) y Atlas (106). En estos casos, la diferencia respecto al mínimo requerido es considerable, por lo que el cierre del torneo será determinante para cumplir con la regla de menores sin comprometer resultados deportivos.

Cabe recordar que un club puede sumar un máximo de 225 minutos por partido y que el incumplimiento de la norma conlleva penalizaciones. La gestión de estos minutos se ha convertido en un factor estratégico que influye directamente en alineaciones, cambios y planificación semanal.

Así, la tabla de minutos de menores no solo refleja cifras, sino también la filosofía y visión a futuro de cada institución, en un torneo donde el desarrollo juvenil sigue siendo un eje central del futbol mexicano de cara la futuro.