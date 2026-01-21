¿América vs Necaxa cambiará de horario por concierto Kanye West? Esto es lo que se sabe

La Colonia Noche Buena se caracteriza por tener dos recintos importantes como la Plaza de Toros y el Estadio Ciudad de los Deportes, lo que en ocasiones genera problemas logísticos al tener eventos el mismo día y en horarios similares.

Estadio Azulcrema | IMAGO7

¿Por qué el América vs Necaxa cambiará de horario?

Para el 31 de enero se presenta una situación de este tipo, pues el famoso rapero estadounidense, Kanye West se presentará en La Plaza México a las 20:00 horas del centro de México, mientras que el América recibirá al Necaxa a las 21:00.

La situación pone en duda la viabilidad del horario, pues pone en problemas a la organización de cada evento, especialmente a los elementos de seguridad. Al ser dos presentaciones importantes en la zona, se espera una fuerte cantidad de afluencia.

Cabe señalar que desde finales de 2024, la Secretaría de Gobierno decidió que no se pueden tener dos eventos al mismo tiempo. Por ello, todo apunta a que el América vs Necaxa del 31 de enero tendrá que cambiar de horario si es que se pretende jugar en el Ciudad de los Deportes.

Cancha del Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Posible nueva fecha del América vs Necaxa

Sin embargo, algunos reportes aseguran que la directiva del América ya piensa en que el duelo se dispute el domingo 1 de febrero, con la intención de evitar problemas con las autoridades y logísticas de los eventos en la Colonia Noche Buena.

América recibirá a Necaxa con la misión de ganar su primer partido del torneo y celebrar su primer gol. No fue el mejor arranque para las Águilas, acostumbrados a un ritmo más positivo en los últimos años bajo el mando de André Jardine.

El apoyo de su afición será vital para comenzar a retomar el nivel y dirigirse a un mejor futuro en el Clausura 2026. La pausa por los duelos amistosos de la Selección Mexicana puede beneficiar al conjunto azulcrema para tener una mejor preparación.