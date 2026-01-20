Directiva de Pumas ya no piensa en más fichajes: 'Ya estamos completos'

Pumas ya tiene su plantilla completa. El conjunto universitario inició el Clausura 2026 con dos empates y una victoria y sus fichajes ya fueron factor. El cuadro universitario fichó a seis futbolistas nuevos de cara a esta temporada y, según su directiva, ya no piensan en más jugadores.

El conjunto felino contrató a Jordan Carrillo, Juninho, Jesús Rivas, César Garza, Antonio Leone y Robert Morales con miras a poder pelear por el campeonato. Aunque, hubo rumores de que, quizá podría llegar un nuevo futbolista, hoy Antonio Sancho reveló que ya están contentos con este equipo.

Llegaron 6 nuevos jugadores | X @PumasMX

Están contentos con su plantilla

Cabe destacar que, Pumas sólo registró una baja oficial durante la temporada baja. El cuadro del Pedregal registró la baja de Aaron Ramsey quien llegó a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el equipo. Ante esto, Pumas tiene una extensa plantilla de cara a la siguiente campaña.

Ante esto, Sancho aseguró que ya están contentos con su actual plantilla. En una reciente entrevista con Mediotiempo, el directivo felino aseguró que, aunque aún existe alguna posibilidad de agregar o vender a un futbolista, actualmente están contentos con su plantilla.

Están contentos con su plantilla | X @PumasMX

“Ya estamos. Con lo que ya habíamos platicado y lo de la necesidad, estamos completos. Estamos contentos con lo que se formó. No te puedo decir que está cerrado porque nunca sabes hasta el 9 de febrero que cierra. Puede que a lo mejor haya una oportunidad de mercado o una oferta. Pero hoy diría que estamos cerrados con lo que nosotros buscamos, lo que se planeó y las necesidades que teníamos” "En las posiciones que buscábamos y creo que en ese sentido estamos contentos. No puedo descartar porque uno nunca sabe. Prácticamente estamos cerrados, pero quién sabe si se presente algo de aquí al 9”, comentó el directivo.

Quieren competir por el título | IMAGO7

En este arranque de temporada, ya los seis fichajes del equipo vieron actividad, incluso Robert Morales y Juninho ya marcaron para el conjunto auriazul. Ante esto, Efraín Juárez y compañía buscarán que, con estos nuevos futbolista el equipo sea contendiente al título una vez más.