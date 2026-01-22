Edson Álvarez y el Fenerbahce caen ante Aston Villa en la Europa League

El Fenerbahce no logró imponer condiciones en su visita ante el Aston Villa durante la séptima jornada de la Europa League. El equipo británico dominó las acciones desde temprano y aseguró la victoria gracias a una anotación de Jadon Sancho al minuto 25. A pesar del esfuerzo defensivo, la escuadra de Estambul se marchó sin puntos de este compromiso internacional.

En juego | AP

¿Cómo le fue a Edson Álvarez con Fenerbahce?

Edson Álvarez inició el encuentro desde el banquillo de suplentes e ingresó al terreno de juego hasta el minuto 73. El centrocampista azteca disputó un total de 24 minutos debido a que el cuerpo arbitral agregó siete minutos de compensación. Durante su tiempo en la cancha, el exjugador del América intentó darle equilibrio al mediocampo para buscar el empate.

La situación contractual del "Machín" ha comenzado a generar diversas especulaciones en el entorno del futbol europeo y turco. A pesar de su buen inicio con la camiseta del Fenerbahce, la directiva habría optado por no ejercer la opción de compra. Cabe recordar que la carta del futbolista todavía pertenece al West Ham United de la Premier League.

El periodista Ceyhun Samet Yüksel reportó semanas atrás que los altos mandos del club turco no pretenden adquirir sus derechos de transferencia. Esta noticia ha despertado el interés de otras instituciones que buscan reforzar su zona de recuperación para el próximo semestre. El futuro del seleccionado nacional parece alejarse de Turquía conforme se acerca el cierre de la campaña.

En acción | AP

¿Puede regresar Edson Álvarez a México?

Ante la posible salida de Álvarez del Fenerbahce, los Tigres de la UANL han levantado la mano para intentar repatriarlo al futbol mexicano. El conjunto regiomontano busca aprovechar la incertidumbre para convencer al jugador de liderar su proyecto deportivo. Sin embargo, la competencia por sus servicios será intensa debido a su cartel internacional.

Otro de los equipos interesados en sus servicios es el Ajax de Ámsterdam, club donde el mediocampista ya dejó una huella importante anteriormente. Los reportes indican que la escuadra de los Países Bajos vería con buenos ojos el regreso de uno de sus antiguos capitanes.

Mientras se define su próximo destino, el mexicano deberá concentrarse en cerrar de la mejor manera su participación en las competencias europeas. Su desempeño en los minutos restantes de la temporada será fundamental para atraer ofertas de ligas de primer nivel. Por ahora, su rol como suplente en los últimos duelos ha generado debate entre los aficionados.

El Fenerbahce buscará revertir este mal resultado en la siguiente fecha para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo. Por su parte, Edson Álvarez espera retomar la titularidad para demostrar que tiene el nivel necesario para seguir en el viejo continente. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si regresa a México o permanece en Europa.