Bayern de Múnich asegura su presencia en Octavos tras vencer al Union Saint-Gilloise

El Bayern Múnich certificó este miércoles su clasificación directa a los octavos de final de la Champions League tras derrotar por 2-0 al Royale Union Saint-Gilloise en el Allianz Arena. Con este resultado, el conjunto bávaro alcanza los 18 puntos en la fase de liga, asegurando una posición entre los cuatro mejores de la tabla a falta de una jornada para el cierre de esta etapa.

Bayerm amarra pase directo a 8avos | AP

Un primer tiempo de resistencia visitante

El encuentro comenzó con un dominio marcado por parte del equipo de Vincent Kompany. Apenas al minuto 2, Harry Kane tuvo la primera oportunidad clara tras un centro de Luis Díaz, pero el guardameta Kjell Scherpen logró intervenir. A pesar del control de balón local, el Union Saint-Gilloise mantuvo un orden defensivo que complicó las llegadas de peligro constante.

La ocasión más nítida de la primera mitad para los visitantes llegó al minuto 29, cuando Promise David conectó un cabezazo en el área tras un servicio de Anan Khalaili; sin embargo, Manuel Neuer detuvo el remate. Por parte del Bayern, Raphaël Guerreiro estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 40 con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño tras un saque de esquina de Joshua Kimmich.

El marcador se desbloqueó en el inicio del complemento. Al minuto 52, Michael Olise ejecutó un tiro de esquina que Harry Kane aprovechó en el primer palo para marcar el 1-0 de cabeza.

Harry Kane marca de penal | AP

Solo tres minutos después, el propio Kane amplió la ventaja desde el punto de penalti. La infracción fue señalada tras una falta del portero Scherpen sobre el atacante inglés, quien definió hacia el poste derecho para colocar el 2-0 definitivo al minuto 55.

El panorama del partido cambió en el minuto 63, cuando el defensor Minjae Kim fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Raúl Florucz. Con un jugador menos, el Bayern ajustó sus líneas para proteger la diferencia en el marcador.

En la recta final, el equipo alemán tuvo la oportunidad de aumentar la cuenta mediante una nueva pena máxima señalada por mano de Kamiel Van de Perre. No obstante, en el minuto 81, Kane estrelló su remate en el larguero, desperdiciando la opción del triplete personal.

Consecuencias en la tabla

Con esta victoria, el Bayern de Múnich se sitúa en la segunda posición de la fase de liga, tres puntos por debajo del Arsenal. Este triunfo garantiza al club bávaro la ventaja de cerrar en casa sus eliminatorias tanto en octavos como en unos eventuales cuartos de final. Además, el resultado representa la victoria número 250 de la institución en la historia de la máxima competición europea.