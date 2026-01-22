Santiago Giménez y su relación con Modric: "es un tipazo"

El delantero mexicano compartió detalles sobre su cercanía con el mediocampista croata

David Torrijos Alcántara
22 de Enero de 2026

Santiago Giménez es una de las figuras del futbol mexicano y su tiempo en Milan genera expectativas para que alcance su máximo nivel. El atacante azteca reveló que mantiene un vínculo especial con Luka Modric, quien reside en su mismo vecindario. La comunicación entre ambos fluye con naturalidad debido a que el veterano futbolista domina el idioma español perfectamente.

Modric
Modric | AP

Esta relación fuera de las canchas permite que el joven ariete reciba consejos constantes de una leyenda mundial del futbol. Giménez destacó que el croata lidera mediante el ejemplo y su presencia fortalece la unión de todo el grupo profesional. Para el canterano de Cruz Azul, tener a un referente de tal magnitud facilita su crecimiento personal.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre Luka Modric? 

El goleador relató un momento divertido que vivieron sus seres queridos cuando el mediocampista apareció en su hogar de forma inesperada. “Una anécdota buena es que vino a mi casa, me tocó la puerta y me pidió la camilla de masaje”, comentó el jugador. Sus familiares aprovecharon la visita para capturar el recuerdo con diversas fotografías.

La sencillez del Balón de Oro impresionó profundamente al entorno del delantero durante esa breve pero significativa convivencia casual. “Estuvo platicando con ellos, es un tipazo. Como persona es todavía mejor. Me ha ayudado bastante, tiene mucha experiencia”, declaró el atacante en su charla con ESPN. Estas palabras reflejan la admiración que siente por su compañero.

Santiago Giménez
Santiago Giménez | IMAGO7

Santiago Giménez sobre la cultura italiana 

Además de su vida social, el "Bebote" expresó su fascinación por la cultura italiana y el recibimiento de la afición local. Aunque al principio el trato parece distante, el ariete asegura que los italianos son personas sumamente cálidas y muy familiares

Giménez también aprovechó el espacio para reafirmar su identidad y el inmenso orgullo que siente por defender la playera verde. A pesar de haber nacido en Argentina, el jugador aclaró que toda su formación ocurrió en territorio azteca desde los tres años. 

Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y voy a defender la playera mexicana en el futbol y en la vida”, sentenció con mucha firmeza. El futbolista explicó que nunca evaluó esta elección bajo criterios de conveniencia profesional o deportiva para su carrera.

Actualmente, el delantero busca consolidarse como el referente ofensivo de su equipo mientras aprende de figuras como Modric cada día. La combinación de talento joven y experiencia internacional parece ser la fórmula ideal para su éxito en Europa

En acción
En acción | AP

