El renovado Manchester United derrotó al Arsenal y aprieta la pelea por la Premier League

Las sorpresas en la Premier League no paran, esta vez en su Jornada 23, la cual trajo uno de los duelos más atractivos de la temporada, el Arsenal recibiendo al Manchester United en el Emirates Stadium, el cual para sorpresa de propios y extraños terminó en una victoria para el renovado United.

Jornada 23 Premier League I AP

Nuevo United

El juego que unía al líder de la competencia y al quinto lugar, fue tal y como se esperaba; lleno de emoción y sorpresas, además de mucho buen futbol desde el pitido inicial hasta el final.

El equipo visitante que llegó como ‘víctima’ resultó ser una versión totalmente distinta, pues los nuevos Red Devils, ahora dirigidos por Michael Carrick, demostraron un cambio total en su planteamiento y rendimiento dentro del terreno de juego.

Derrota del Arsenal I AP

El cambio en el Manchester United fue evidente desde los primeros minutos, sin embargo, el organizado parado de 4-3-3 de Mikel Arteta se vio imponente como lo ha sido toda la temporada y al minuto 29 tras apretar en la zona alta del United, Lisandro Martínez cometió un autogol y puso arriba a los Gunners.

Tras el poderío del conjunto local, el United poco o nada pudo crear en zona del rival, afortunadamente para los pupilos de Carrick, Martín Zubimendi cometió un error en la salida y le entregó el balón a Bryan Mbeumo, quien con jerarquía superó a la defensa del Arsenal y empató el duelo a los 37 minutos.

¿El juego de la Jornada?

La segunda mitad borró por completo la memoria de los primeros 45 minutos, pues repleto de acciones tuvo su primer gran momento a los 50 minutos con el gol de Patrick Dorgu. El danés triángulo con Bruno Fernández y tras recibir el balón botando en los linderos del área lanzó un disparo perfecto que se coló en la horquilla derecha de David Raya.

Victoria del United I AP

Arsenal sufrió y por más que empujó el juego hasta la línea del United, fue hasta el minuto 84 que un tiro de esquina muy cerrado se coló dentro de la red, esto tras varios rebotes en el área chica hasta que Mikel Merino consiguió empujarla.

La fiesta terminó solo dos minutos después del empate de los Gunners, pues Cuña que recién había ingresado, se entendió de maravilla con Bruno en media cancha y con una conducción precisa en diagonal terminó dejando al atacante sacando un disparo de media distancia que terminó entrando muy cerca del poste izquierdo de Raya.

Con este resultado, el United se coloca en la cuarta posición de la Premier League, consiguiendo su décima victoria de la temporada y rompiendo una racha de siete juegos sin ganar en el Emirates Stadium.