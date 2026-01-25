Julián Quiñones anota y empata a Cristiano Ronaldo como líder de goleo en Arabia Saudita

El delantero mexicano Julián Quiñones continúa destacando en el futbol de Arabia Saudita tras convertir el gol decisivo en la victoria del Al-Qadisiya frente al Al-Najma. Con esta anotación, el atacante aseguró el triunfo de su escuadra anotando el segundo gol de un marcador final de 3-1, consolidando su peso ofensivo dentro del plantel en la presente campaña.
Gracias a este resultado, el Al-Qadisiya logra posicionarse en el tercer lugar de la tabla general, manteniéndose en los puestos altos de la competencia. El desempeño del equipo se ha visto impulsado por la regularidad frente al arco de Quiñones, quien ha sido pieza clave para sumar puntos en las jornadas recientes.
هدف! ⚽️
كينيونيس يضيف الهدف الثاني للقادسية في شباك براقا 🔥
#النجمة_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/yDGQJbFSw7
— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 25, 2026
En el plano individual, este tanto permite a Julián Quiñones alcanzar la cifra de 16 goles en lo que va de la temporada. Con este registro, el futbolista mexicano se sitúa en la cima de la tabla de goleo individual, compartiendo el liderato con el delantero portugués Cristiano Ronaldo.
La pelea por la bota de oro en la liga saudí se mantiene estrecha tras este encuentro. Ambos jugadores encabezan la estadística goleadora, mientras sus respectivos clubes continúan la disputa por los primeros puestos del torneo local.