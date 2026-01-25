Guillermo Ochoa cae junto a AEL Limassol y se rezaga en el séptimo lugar

Mal y de malas para Guillermo Ochoa en el viejo continente. Después de dos victorias de manera consecutiva en la Primera División Chipriota y la Copa de Chipre, y sin recibir gol, AEL Limassol volvió a tener un descalabro en una de las rectas más importantes del campeonato, ante Anorthosis.

El equipo del guardameta mexicano comenzó con el pie derecho el partido, pues al minuto 2, Zakaria Sarjo Sawo entró con plenitud al corazón del área y esperó un centro de manera paciente. El sueco tuvo su recompensa y completamente sólo empujó el balón para el primer tanto del encuentro.

Guillermo Ochoa | @julioordz10

Pese a la rápida ventaja en el primer tiempo, las acciones cesaron y todo tuvo su clímax en la segunda mitad, pero para el infortunio del canterano del América, él fue la víctima de una rebelión desde Famagusta.

La segunda mitad del encuentro fue de un completo dominio del Anorthosis, que tuvo su recompensa con los últimos 20 minutos de alarido. Gabriel Furtado empató todo al 70’, pero la voltereta llegó hasta al minuto 81, con un importante tanto de Andreas Chrysostomou.

Derrota | @aelfc_official

¿Qué sigue para Guillermo Ochoa en Chipre?

Después de la derrota, el equipo del mexicano se quedó en el séptimo lugar, con 27 puntos, a seis del APOEL. Ahora, el AEL Limassol tendrá uno de sus encuentros más desafiantes de la temporada al enfrentar al Aris, en una edición más del Derbi Chipriota.

Guillermo Ochoa y compañía deberán recomponer el camino para intentar escalar, como mínimo, al sexto lugar, para jugar los Playoffs de dicha competición. A la Primera División Chipriota le restan siete jornadas más por disputarse, por lo que nada está escrito aún.

Guillermo Ochoa, en duda para el Mundial 2026

Pese a ser uno de los jugadores con mayor experiencia, el arquero mexicano ya no es del todo del agrado del público, por lo que un cambio generacional parece inminente. Guillermo Ochoa no ha vuelto a una convocatoria de Javier Aguirre desde la última Copa Oro y, con las últimas declaraciones del Vasco, los tres porteros ya los ve con claridad.

Última convocatoria | MEXSPORT