Palcos del Camp Nou no resisten la lluvia torrencial en Barcelona

La primera jornada de lluvia en el Spotify Camp Nou tras su reapertura parcial ha puesto a prueba las instalaciones del estadio durante el encuentro de Liga entre el FC Barcelona y el Real Oviedo. El temporal, que hizo acto de presencia durante la segunda mitad del partido, evidenció la falta de cobertura en áreas clave del recinto, afectando tanto a los profesionales de la comunicación como a las autoridades.

Afectaciones en el área de prensa y grada

Los periodistas encargados de la cobertura del encuentro tuvieron que recurrir a medidas de protección improvisadas para salvaguardar sus equipos de trabajo. Al no estar finalizada la cubierta del estadio, la zona destinada a los medios de comunicación quedó expuesta directamente a la precipitación.

Qué mal han envejecido, de golpe, todas las bromas sobre la cubierta retráctil.



Esta situación se extendió a la mayor parte del aforo habilitado (unas 45.000 localidades), provocando que un sector considerable de los aficionados abandonara sus asientos antes del pitido final debido a la intensidad de la lluvia.

Incidencias en el palco de autoridades

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la situación en el palco presidencial. Pese a ser la zona de representación institucional, los directivos, incluido el presidente Joan Laporta, se vieron alcanzados por el agua. Las imágenes captadas durante los últimos minutos del duelo mostraron:

Uso de paraguas y capuchas dentro del palco.

Presencia de goteras en zonas techadas de la estructura actual.

Integrantes de la directiva y acompañantes con la vestimenta visiblemente mojada.

Primer partido de 2026 en casa

Este encuentro suponía el regreso del equipo a su estadio tras más de 40 días de ausencia y ocho partidos consecutivos fuera de casa (incluyendo los disputados en Arabia Saudí). Desde el pasado 13 de diciembre contra Osasuna, no se celebraba un evento en el feudo blaugrana, por lo que esta ha sido la primera toma de contacto con condiciones meteorológicas adversas desde que se retomó la actividad deportiva el pasado mes de noviembre.

Las obras de reforma continúan su curso, y aunque el estadio cuenta con el permiso para albergar público, la ausencia de la estructura del techo definitivo sigue dejando las localidades y zonas de trabajo a expensas de la climatología.