Chivas Femenil remonta y vence al Puebla que se hunde sin estadio

Chivas Femenil firmó una remontada de carácter y buen futbol al vencer 3-1 al Puebla en la Jornada 5 del Clausura 2026, en un partido disputado en las instalaciones del Club Alpha 3, donde el conjunto rojiblanco supo reaccionar tras verse en desventaja en el marcador.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Guadalajara. Puebla sorprendió temprano y se adelantó 1-0 al minuto 19 con un gol de Abigaíl López, quien aprovechó un descuido defensivo para vencer a la guardameta y poner en ventaja a las locales.

Puebla l IMAGO7

¿Cómo comenzó la remontada?

Lejos de descomponerse, Chivas tomó el control del balón y comenzó a inclinar la cancha a su favor. La insistencia tuvo recompensa antes del descanso, cuando Sam López apareció para igualar el marcador y devolverle la calma al conjunto tapatío.

Para la segunda mitad, el dominio rojiblanco fue aún más claro. Carolina Jaramillo lideró el ataque y, con su experiencia, marcó el gol de la remontada que puso el 2-1, reflejando el mejor momento del Guadalajara en el partido.

Puebla intentó reaccionar, pero Chivas mantuvo el orden defensivo y cerró espacios, evitando cualquier intento de respuesta de las poblanas. La solidez atrás permitió que el equipo siguiera buscando el gol que sentenciara el encuentro.

Chivas Femenil l IMAGO7

Licha Cervantes sentenció

La sentencia llegó por conducto de Alicia Cervantes, quien no perdonó dentro del área y firmó el 3-1 definitivo, en el minuto 79, confirmando la remontada y sellando una victoria importante para las rojiblancas de visita.

Con este resultado, Chivas Femenil sumó tres puntos valiosos que refuerzan su confianza en el Clausura 2026, demostrando capacidad de reacción y profundidad ofensiva, en una noche donde el equipo volvió a mostrar su espíritu competitivo.

Tras cinco jornadas y a falta del juego de las Rayadas de Monterrey y compañia las tapatías se han colocado de momento como sub líderes con 13 puntos abajo, por diferencia de goles, de los Pumas que han iniciado un torneo de ensueño.