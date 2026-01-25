Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 26 al 31 de enero de 2026

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus predicciones para la semana del 26 al 31 de enero de 2026 y cada signo del zodiaco recibe una carta del tarot especial, símbolo de cambios, energía y oportunidades. Aquí te contamos qué te espera signo por signo, con el mensaje espiritual que te guiará durante estos días.

Aries

Aries atraviesa una semana intensa, marcada por advertencias importantes. Es momento de actuar con cautela, ya que podrían surgir envidias, traiciones o personas con dobles intenciones. No se recomienda prestar dinero ni compartir planes personales. El trabajo y los pagos ocuparán gran parte de la agenda, por lo que será clave organizarse bien. En salud, conviene poner atención en los riñones y las vías urinarias, aumentar el consumo de agua y mantenerse activo.



Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

Tauro

Tauro entra en una etapa favorable para concretar ideas y proyectos, siempre que mantenga los pies en la tierra. El cansancio y el estrés acumulado pueden reflejarse en molestias digestivas, por lo que es importante descansar y no saturarse mentalmente. Habrá presión laboral, juntas importantes y la posibilidad de un viaje corto. En lo económico, se pide orden y análisis antes de aceptar propuestas.

Números de la suerte: 02, 07 y 34

Colores: azul y blanco

Géminis

Géminis continúa en un periodo de brillo personal, aunque deberá cuidarse de hablar de más o confiar en personas equivocadas. La mente será su punto más sensible, con riesgo de insomnio y estrés. Se vislumbran oportunidades económicas, mejoras en el hogar y planes de viaje. En lo emocional, será una semana decisiva para definir si continúa o no en una situación que ya no le genera paz.

Números de la suerte: 15, 24 y 30

Colores: rojo y naranja

Cáncer

Cáncer vive una etapa de movimiento y crecimiento, ideal para soltar responsabilidades que no le corresponden. El exceso de estrés podría afectar temas hormonales o de tiroides, por lo que necesita bajar el ritmo. Será una semana de trámites, asuntos legales y planeación a futuro. En el plano familiar, podrían llegar noticias importantes que requieran decisiones maduras.

Números de la suerte: 03, 09 y 37

Colores: blanco y negro

Leo

Leo entra en una fase fuerte para mejorar su economía y resolver pendientes financieros. Es buen momento para pagar deudas y ordenar papeles, pero con total discreción. Se marcan cambios en casa, trabajo o estudios, además de viajes cortos. En lo sentimental, deberá decidir si continúa en una relación inestable o apuesta por un nuevo comienzo.

Números de la suerte: 18, 25 y 29

Colores: azul fuerte y amarillo

Virgo

Virgo recibe impulso para atreverse a emprender y salir de la zona de confort. Es una semana ideal para iniciar proyectos propios o combinar trabajo fijo con nuevos planes. Se observan trámites importantes, viajes y la llegada de una persona influyente que puede abrir puertas laborales. A nivel personal, deberá confiar más en sí mismo y dejar de postergar decisiones.

Números de la suerte: 01, 10 y 31

Colores: amarillo y verde

Libra

Libra avanza con determinación y claridad. Es momento de tomar decisiones firmes, aprender algo nuevo y desprenderse de lo que ya no suma. Habrá mucho movimiento laboral, ingresos extra y gestiones bancarias. En el amor, se marca la posibilidad de una relación profunda o un nuevo comienzo sentimental.

Números de la suerte: 11, 17 y 21

Colores: blanco y azul fuerte

Escorpión

Escorpión enfrenta una semana poderosa, pero deberá controlar impulsos y emociones. El estrés mental puede ser un reto, aunque en lo laboral se abren oportunidades para ascensos o cambios importantes. Se favorecen decisiones radicales que impliquen mejorar su calidad de vida, siempre que se aleje de relaciones tóxicas y malos hábitos.

Números de la suerte: 12, 27 y 28

Colores: amarillo y naranja

Sagitario

Sagitario entra en una etapa de equilibrio y madurez. Es buen momento para retomar hábitos saludables y cuidar excesos. Se marcan viajes, cambios de residencia y nuevas oportunidades económicas. En lo laboral, podrían llegar propuestas para enseñar, capacitar o liderar proyectos.

Números de la suerte: 23, 34 y 45

Colores: blanco y rojo

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de octubre. / RS

Capricornio

Capricornio consolida su liderazgo y avanza con firmeza. La semana es ideal para pagar deudas, cerrar pendientes y planear viajes próximos. En salud, conviene cuidar piel, cabello y riñones. En lo personal, deberá mantenerse alerta ante chismes o situaciones del pasado que intenten reaparecer.

Números de la suerte: 04, 06 y 35

Colores: azul y rojo

Acuario

Acuario vive una etapa de expansión y oportunidades claras. Habrá propuestas laborales importantes y contacto con personas del extranjero. Aunque la carga de trabajo será alta, las recompensas económicas lo compensarán. Se marcan viajes, cambios de casa y estabilidad en el amor.

Números de la suerte: 08, 26 y 40

Colores: amarillo y rojo

Tu carta anuncia dinero rápido, pero también te advierte sobre “enemigos ocultos”. / Pixabay

Piscis

Piscis entra en una fase de éxito y estabilidad. Es una semana productiva en lo laboral y favorable en lo económico. En lo sentimental, se vislumbra consolidación de pareja y posibles noticias familiares importantes. Se recomienda cuidar la salud, no prestar dinero y evitar idealizar de más a las personas.

Números de la suerte: 13, 14 y 20

Colores: azul intenso y blanco