¿Terminó caliente? Esto dijo Ramón Juárez sobre su visita a Bolivia

La Selección Mexicana disputó su segundo y último juego de esta mini gira por Centro y Sudamérica, en donde lograron par de victorias, por la mínima, ante Panamá y Bolivia de cara al próximo 11 de junio para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026.

Ramón Juárez habló en zona mixta sobre el juego y visita a Santa Cruz en Bolivia: “La verdad contento, gracias a Dios de poder sumar minutos, el calor si está fuerte ve como estas de sudado, bien la verdad son escenarios buenos que te hace crecer y que exploras diferentes escenarios a los que comúnmente estamos acostumbrados.”

México l IMAGO7

Mientras tanto, destacó el cero atrás que mantuvo el Tri: “Eso deja contento guardar el cero es muy importante. La Selección de Bolivia una gran selección yo creo que acá se hace muy fuerte por que la gente empuja muchísimo y bueno es un equipo intenso, nos ayuda bastante”.

¿Entrada agridulce?

Ramón Juárez entró alrededor de la media hora de juego ante Bolivia; sin embargo, fue algo agridulce y es que ingresó debido a la lesión de Israel Reyes en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera luego de un golpe en la rodilla izquierda, el zaguero del Tricolor no pudo continuar en el encuentro.

Tras la pausa de hidratación casi a la mitad de la primera parte, Isra sufrió un golpe que le impidió continuar en el juego. Al minuto 32 de juego, el defensa de las Águilas sufrió un aparente golpe en la rodilla derecha, pues fue en ese costado donde Reyes mostró signos de dolor.

Selección Mexicana l IMAGO7

Tras quedarse tendido en el césped, las asistencias médicas ingresaron al terreno de juego para una revisión y posteriormente trasladarlo a la zona de banca con claro semblante de que no podía continuar en el cotejo con una lata temperatura sobre el terreno de juego.

Ramón Juárez, defensor de las Águilas, entró en la defensa central del Tricolor, en la cual está acompañado por Everardo López, mientras que en los costados se encuentran Jorge Sánchez y Jesús Gallardo.

Germán Berterame l IMAGO7

Triunfo del Tri en Santa Cruz

Con gol solitario de Germán Berterame, la Selección Mexicana derrotó 0-1 a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costa. A pesar de no haber mostrado un dominio absoluto, los dirigidos por Javier Aguirre encontraron el tanto de la victoria tras un tiro libre.

