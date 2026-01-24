¡Lista casi completa! Javier Aguirre confirma un 80 por ciento de la convocatoria rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana ganó su último partido amistoso ante Panamá, aunque el resultado y el marcador no fue el esperado por la afición nacional. Sin embargo, los resultados pasaron a segundo plano con la reciente declaración de Javier Aguirre, quien aseguró que ya tiene al 80 por ciento de la lista final de cara al Mundial 2026.

"Los arqueros han sido ejemplares, han convivido hasta siete porteros distintos, hoy estoy muy tranquilo con esa posición. Ayer ponía cifras de un 80 por ciento de la lista final, y, sin temor a equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería", comentó El Vasco de cara al duelo amistoso ante Bolivia.

¿Confirmado? | IMAGO7

¿Quiénes apuntan a ir al Mundial 2026? Tomando en cuenta las últimas convocatorias

Tomando en cuenta las declaraciones de Aguirre, el entrenador nacional ya tiene contemplado a 20 jugadores, por lo que falta definir a los últimos seis. En las últimas tres convocatorias -que abarcan la Fecha FIFA de octubre y noviembre, además del parón de Liga MX de enero- cuenta con los siguientes jugadores recurrentes.

Luis Ángel Malagón - tres convocatorias

Raúl Rangel - tres convocatorias

Carlos Acevedo - tres convocatorias

Israel Reyes - tres convocatorias

Jesús Gallardo - tres convocatorias

Erik Lira - tres convocatorias

Diego Lainez- tres convocatorias

Marcel Ruiz - tres convocatorias

Germán Berterame - tres convocatorias

Alexis Gutiérrez - tres convocatorias

Dichos jugadores, todos de Liga MX, cuentan con un llamado más que los europeos, por el parón del mes de enero. Sin embargo, los jugadores que militan en el viejo continente y han recibido tres llamados son los siguientes.

César Montes - tres convocatorias

Johan Vásquez - tres convocatorias

Mateo Chávez - tres convocatorias

Orbelín Pineda - tres convocatorias

¿Confirmado? | IMAGO7

Fueron convocados, aunque tuvieron lesiones

Además de los 14 jugadores antes mencionados, también hubo varios que se ausentaron en alguna convocatoria por lesiones. Quienes tuvieron dos convocatorias en las últimas tres fueron: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Érik Sanchéz y Jorge Sánchez.

Los últimos seis lugares serán para…

Como el propio Aguirre mencionó, la posición más clara es la portería, y con las últimas tres convocatorias, Guillermo Ochoa podría perder su lugar. Varios lesionados, como el caso de Rodrigo Huescas, Santiago Giménez, Alexis Vega, Luis Chávez, César Huerta y Jesús Orozco Chiquete, este último casi descartado.

Quiere ir | IMAGO7