Concierto de Kanye West en México será transmitido en streaming en vivo

El regreso de Kanye West, también conocido como Ye, a la Ciudad de México ha generado una fuerte expectativa entre sus seguidores. El artista estadounidense confirmó una serie de conciertos que no solo marcarán su vuelta a los escenarios mexicanos, sino que también permitirán que el público pueda seguir el espectáculo a distancia mediante transmisión en vivo.

La capital del país vuelve a colocarse como sede de eventos musicales de gran escala, al albergar una producción internacional diseñada bajo la dirección creativa del propio Ye. El anuncio provocó una alta demanda de boletos y consolidó el regreso del músico como uno de los eventos más comentados del año.

¿Cuándo y dónde se presentará Kanye West en México?

Kanye West ofrecerá dos conciertos consecutivos en la Ciudad de México los días 30 y 31 de enero de 2026. Ambas presentaciones se llevarán a cabo en la Plaza de Toros México, un recinto emblemático con capacidad para más de 50 mil asistentes, elegido por la magnitud del montaje escénico.

Kanye West, conocido como Ye, regresará a la Ciudad de México con dos conciertos en la Plaza de Toros México en enero de 2026./ Captura de pantalla

Las entradas para ambos shows se agotaron en poco tiempo, reflejando el interés del público por presenciar el regreso del artista, quien no se presentaba en México desde hace varios años. La producción está pensada para utilizar el ruedo completo del recinto y ofrecer una experiencia visual y sonora de gran formato.

¿Cómo ver el concierto de Kanye West en streaming?

Para quienes no consiguieron boletos o prefieren seguir el evento desde casa, los conciertos serán transmitidos en vivo a través de ViX Premium, la plataforma de streaming de Televisa. El acceso a la transmisión requiere contar con una suscripción activa al servicio.

La señal estará disponible en distintos dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos móviles y navegadores web, lo que permitirá que fans de todo México e incluso de otros países puedan conectarse y ver el espectáculo en tiempo real.

El show promete una puesta en escena ambiciosa, con una escenografía diseñada especialmente para el recinto y efectos visuales poco comunes en conciertos realizados en el país. De acuerdo con adelantos del equipo de producción, se trata de un montaje complejo que busca ofrecer una experiencia inmersiva.

La Plaza de Toros México será la sede de los conciertos de Kanye West, con capacidad para más de 50 mil asistentes./ AP

En cuanto al repertorio, se espera un recorrido por distintas etapas de la carrera de Kanye West, con temas que marcaron su trayectoria, así como material más reciente y la posibilidad de invitados sorpresa durante las presentaciones.

Este regreso representa un momento clave en la relación del artista con el público mexicano y confirma a la Ciudad de México como uno de los destinos principales para espectáculos de talla internacional.