¿Dónde y cuándo ver Al-Nassr vs Al Taawon de la Saudi Pro League?

El Al Nassr se enfrentará este lunes 26 de enero al Al Taawon en el estadio Al-Awwal Park de Riad. El encuentro, correspondiente a la decimoctava fecha de la Liga Profesional Saudí, duelo en el que de nueva cuenta veremos a Cristiano Ronaldo medirse a un exjugador del futbol mexicano, Roger Martínez.

Cristiano Ronaldo celebra gol con el Al-Nassr | X: @AlNassrFC_EN

El equipo liderado en el campo por Cristiano Ronaldo llega a este compromiso con un impulso positivo tras haber obtenido los tres puntos en su anterior presentación frente al Damac con un marcador de 2-1. Actualmente, el Al Nassr se sitúa en la parte alta del campeonato, manteniéndose en la disputa directa con escuadras como el Al Hilal por los puestos de vanguardia en la carrera por el título.

Por su parte, el Al Taawon en el que milita el viejo conocido de la Liga MX, Roger Martínez arriba a la capital con el objetivo de sumar puntos que le permitan escalar hacia la zona de competiciones internacionales. El conjunto visitante ha mostrado un desempeño competitivo durante la temporada, situándose cerca de los cuatro primeros puestos, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre rivales con aspiraciones similares en la liga.

Roder Martínez | X: @AltaawounFC

El cuerpo técnico visitante ha centrado los trabajos semanales en el orden táctico defensivo para contener la ofensiva del cuadro local, que cuenta con figuras de renombre mundial. Se espera un partido de alta intensidad donde la eficacia de Ronaldo y la organización defensiva del Al Taawon serán los factores determinantes para definir el resultado en el Al-Awwal Park.

¿Dónde y cuándo ver Al-Nassr vs Al Taawon?