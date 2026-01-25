¡Hay tiro! Paco Jémez y la ‘bronca’ que protagonizó con entrenador del West Ham

La llegada de Paco Jémez a la Premier League no pasó desapercibida. A solo unos días de haber sido anunciado como asistente técnico del West Ham United, el entrenador español ya se convirtió en tema de conversación por un video viral en el que se le observa discutiendo de forma airada con Nuno Espírito Santo, actual técnico de los Hammers, durante un partido reciente del campeonato inglés.

El exentrenador de Cruz Azul fue presentado oficialmente el 15 de enero como parte del cuerpo técnico del conjunto londinense, en una apuesta del club por sumar experiencia y carácter a su banquillo. Desde entonces, el West Ham ha mostrado una mejoría en resultados, clave en su lucha por mantenerse en la Premier League.

Paco Jemez the man pic.twitter.com/p2mQfg4Ekp — Josiah ⚒️⚒️🇧🇧🇧🇧 (@JosiahMothWHU) January 24, 2026

Paco Jémez, protagonista inesperado en el banquillo del West Ham

Sin embargo, más allá del impacto deportivo, fue un episodio en la zona técnica el que captó la atención mediática este fin de semana. Las cámaras captaron a Jémez “echando bronca” a Nuno Espírito Santo, en una discusión visible que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó debate entre aficionados y analistas.

De acuerdo con versiones cercanas al equipo, el intercambio se habría producido cuando Nuno intentó darle minutos a Max Kilman en la recta final del encuentro. Presuntamente, Jémez expresó su desacuerdo, señalando que el defensor no merecía ingresar, ni siquiera en el tiempo agregado y con el marcador prácticamente definido.

West Ham | AP

¿Por qué discutieron Paco Jémez y Nuno Espírito Santo?

A pesar de la tensión del momento, el técnico portugués mantuvo su decisión y Kilman ingresó al minuto 93, dejando claro que ambos entrenadores no compartían el mismo criterio futbolístico en esa jugada puntual. La escena reflejó el carácter fuerte de Jémez, una de las señas de identidad que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

El episodio no pasó a mayores y, tras el silbatazo final, Nuno y Paco Jémez se abrazaron, disipando cualquier especulación sobre un conflicto interno. El gesto dejó claro que la discusión fue parte de la dinámica competitiva y no un quiebre dentro del cuerpo técnico.

En lo deportivo, el West Ham cerró una actuación sólida con goles de Crysencio Summerville, Jarrod Bowen y Mateus Fernandes, un triunfo que significó tres puntos vitales en la pelea por la salvación y que reforzó la percepción positiva del nuevo cuerpo técnico.

West Ham | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.