¡De Cruz Azul a la Premier! Paco Jémez se integra al cuerpo técnico del West Ham

El exentrenador de La Máquina formará parte del staff de Nuno Espirito Santo

Paco Jémez en su primera práctica con West Ham | X: @WestHam
Esteban Gutiérrez
15 de Enero de 2026

El West Ham de la Premier League reforzó su cuerpo técnico y sumó a Paco Jémez, técnico español con pasado en la Liga MX con Cruz Azul.

A través de un comunicado, los Hammers dieron a conocer que Jémez se integrará inmediatamente como auxiliar de Nuno Espirito Santo.

El extécnico de La Máquina ya formó parte del entrenamiento de este miércoles junto al resto del staff, conformado por Mark Robson, Steve Potts, Gerard Prenderville, Rui Barbosa y Billy Lepine.

Paco Jémez en su primera práctica con West Ham | X: @WestHam

Viejos conocidos

Esta no será la primera vez que Jémez y Espirito Santo compartan colores, pues en su etapa como futbolistas, vistieron la camiseta del Deportivo La Coruña de 1996 a 1998.

Ahora, el español se suma al cuerpo técnico del portugués con la esperanza de ayudar al equipo de salir del momento de que crisis en el que se encuentra, pues se ubica en zona de descenso.

Jémez en un partido de Cruz Azul
Jémez en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

Pasado en México

Jémez es recordado en nuestro país por su paso con Cruz Azul, equipo al que llegó con altas expectativas para afrontar el Clausura 2017.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperado y salió de la institución en menos de un año. Incluso, por muchos es más recordado por sus polémicas y declaraciones que por su desempeño en el banquillo celeste

