Futbol europeo: los cinco mejores fichajes en el mercado invernal

A nada de cerrar la ventana de transferencias, varios equipos tuvieron grandes movimientos

Marc Guéhi con su nuevo uniforme | AP
Emiliano Arias Pacheco
24 de Enero de 2026

El mercado de fichajes de invierno tuvo pocas transferencias mediáticas, sin embargo, algunas se convirtieron en grandes activos para sus nuevos clubes. El Manchester City fue de los más activos, con la que pudo ser la mejor incorporación con el fichaje de Antoine Semenyo.

¿Cuáles fueron los mejores fichajes del mercado invernal?

Antoine Semenyo

El poder africano salió del Bournemouth directo a Mánchester, para jugar con una casaca celeste. Antoine Semenyo era el mejor jugador de las Cerezas, razón por la cual Pep Guardiola lo reclutó para una nueva era dentro de los Ciudadanos, en la que buscarán retomar el protagonismo en Europa, aunque el ghanés no cuenta con permiso para jugar Champions League.

Antoine Semenyo | AP
Marc Guéhi

Otro que llegó al Manchester City fue el marfileño, nacionalizado británico, Marc Guéhi, quien fue una de las piezas angulares en la extraordinaria temporada pasada del Crystal Palace. El central se formó en las inferiores del Chelsea, pero fue con Las Águilas con quienes tuvo sus participaciones más destacadas.

Conor Gallagher

El inglés dejó la paella de Madrid para regresar al tradicional fish and chips, de la fría, pero encantadora isla inglesa. Conor Gallagher fue repatriado por el Tottenham tras un año y medio en el Atlético de Madrid, equipo en el que mostró condiciones, pero nunca pudo ser lo esperado.

Conor Gallagher | AP
Endrick

Sí, el brasileño no fue un fichaje como tal para el Lyon, ya que el Real Madrid solamente lo prestó por seis meses, pero sus primeros partidos fueron de impacto inmediato. Endrick cayó a la perfección en el país galo, pues a diferencia en el suelo ibérico, pues en dos partidos jugados, el oriundo de Taguatinga anotó un gol y dio una asistencia.

Brennan Johnson

Después de casi una vida en el norte de Londres, Brennan Johson cambió al Tottenham por  el sur londinense. El jugador de la Selección de Gales llegó al Crystal Palace para ser un referente tras la salida de sus principales jugadores, en una tarea que será titánica tras la increíble temporada pasada.

¿Cuándo termina el mercado de fichajes?

La mayoría de ligas en el mundo terminarán el mercado de fichajes el próximo 2 de febrero, aunque los horarios pueden variar según el país. Por si fuera poco, en el balompié nacional también se espera que sea en dichos días.

Endrick en Madrid | AP
