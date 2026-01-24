Manchester City, con los titulares en la banca, vence al Wolverhampton

Manchester City dejó fuera del equipo titular a Erling Haaland, debutó a Marc Guehi y contó con otro gol de su nuevo fichaje Antoine Semenyo en la victoria el sábado 2-0 sobre Wolverhampton en la Liga Premier.

Después de alarmantes derrotas ante el Manchester United y Bodø/Glimt durante la última semana, el entrenador del City, Pep Guardiola, tomó la audaz decisión de dejar fuera a Haaland —el máximo goleador de la liga— y a Phil Foden en un esfuerzo por sacudir al equipo y quizás rotar antes del importante partido de la Liga de Campeones contra Galatasaray el miércoles.

El City venció al Wolverhampton | AP

Los cambios funcionaron, aunque solo contra unos Wolves que se encuentran en el fondo de la clasificación.

Omar Marmoush y Semenyo, jugando como extremos altos en una configuración táctica ajustada, anotaron goles en la primera mitad para el City. Fue el tercer gol de Semenyo en cuatro partidos desde que se unió desde Bournemouth en un acuerdo de 87 millones de dólares y también golpeó el travesaño en la segunda mitad.

El City venció al Wolverhampton | AP

Guehi comenzó después de completar su traslado desde Crystal Palace el lunes y ayudó a reforzar la tambaleante defensa del City.

Haaland entró como suplente al 73, pero no tuvo una oportunidad clara.

El City venció al Wolverhampton | AP

Se acercan al Arsenal

Con la victoria de este sábado, el Manchester City se acerca a cuatro puntos del líder de la Premier League: Arsenal, aunque los ciudadanos tienen un partido menos que los Gunners.

Arsenal volverá a la actividad este domingo cuando, en el Emirates Stadium, los Gunners se enfrenten al Manchester United, que viene de vencer al City en el Derby de Manchester.