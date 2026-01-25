¡La sociedad de la nieve! Patriots regresan al Super Bowl tras victoria a domicilio a Denver

Callando bocas. Los New England Patriots regresan a un Super Bowl después de siete años tras vencer 10-7 a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana. El entrenador en jefe, Mike Vrabel, dio una cátedra desde la banda, manejando el partido con inteligencia, supo aprovechar el cambio de clima y llevó a un equipo joven y hambriento hasta Santa Clara, California.

Tras una primera serie ofensiva sin poner a prueba su brazo, Jarrett Stidham sorprendió con un bombazo de 52 yardas a Marvin Mims que metió a Denver en zona roja. Ahí, el mariscal —que llevaba dos años sin lanzar un pase de anotación— conectó con Courtland Sutton para conseguir su primer touchdown desde 2023.

Stidham | AP

Al inicio del segundo cuarto, los Broncos volvieron a instalarse en territorio de anotación, pero Sean Payton optó por arriesgar en cuarta oportunidad en lugar de ampliar la ventaja con un gol de campo. La jugada terminó en captura sobre Stidham y esa decisión pesaría el resto del encuentro.

Aunque estaba teniendo un buen desempeño, Stidham cometió un grave error más adelante en el segundo cuarto. Bajo presión, intentó deshacerse del balón, pero lo lanzó hacia atrás y provocó un balón suelto que dejó a los Patriots en una posición inmejorable. Drake Maye aprovechó el regalo y, con una jugada personal, acarreó el ovoide para emparejar el marcador.

Antes del descanso, tanto Wil Lutz como Andy Borregales fallaron intentos de gol de campo, dejando el juego igualado al medio tiempo.

¿Cómo fue la segunda mitad?

Para el tercer periodo, el partido cambió por completo. La temperatura cayó, la nieve comenzó a cubrir el emparrillado y New England tomó el control. Drake Maye empezó a hacer daño con sus piernas, mientras Rhamondre Stevenson castigó por tierra. Ya en zona roja, Vrabel no arriesgó y Borregales ahora sí conectó el gol de campo para darle la ventaja a los Patriots.

Minutos después, el propio Borregales falló otro intento, y con la nieve ya tapizando el campo, Denver —sin producir ofensivamente— seguía con vida.

Acciones en la segunda mitad | AP

Las jugadas claves en el último cuarto

En el último cuarto, los Broncos aprovecharon un mal despeje para colocarse en rango de gol de campo, pero las condiciones climáticas eran extremas. Lutz intentó la patada, pero los equipos especiales desviaron el balón, sentenciando prácticamente el encuentro.

En el último intento, con poco más de dos minutos en el reloj, Stidham soltó el brazo, pero el pase quedó corto y fue interceptado por Christian González, sellando el boleto de los Patriots al Super Bowl LX.

Directo al Super Bowl LX | AP

