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Netflix sube sus precios en México: estas son las nuevas tarifas en 2026

Netflix tiene nuevas tarifas en sus planes para sus clientes en México/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:10 - 13 marzo 2026
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Los nuevos planes aplicarán a partir del mes de abril, de acuerdo a información enviada por la plataforma a sus clientes

Netflix anunció un aumento en los precios de sus planes de suscripción en México, ajuste que comenzará a aplicarse a partir del 13 de abril de 2026. La plataforma de streaming notificó a sus usuarios sobre la actualización de tarifas mediante un correo electrónico, en el que informó los nuevos costos mensuales de sus distintos planes.


De acuerdo con la compañía, el ajuste forma parte de una actualización periódica de precios que busca seguir financiando la producción y adquisición de contenidos para su catálogo global y local.

Netflix anunció un ajusto en sus precios para sus clientes en México/Pixabay

Nuevas tarifas de Netflix en México

Con la actualización anunciada, los precios mensuales de los planes en México quedarán de la siguiente manera:

  • Estándar con anuncios: pasa de 119 pesos a 139 pesos al mes

  • Estándar: aumenta de 249 pesos a 269 pesos al mes

  • Premium: sube de 329 pesos a 369 pesos al mes


La actualización implica un incremento de 20 pesos en el plan con anuncios y 20 a 40 pesos en los planes sin publicidad, dependiendo del tipo de suscripción.

Son millones las personas en el mundo que tienen contratado Netflix/Pixabay

Costos para agregar miembros extra

Además del incremento en los planes principales, Netflix mantiene la opción de agregar miembros adicionales a la cuenta, con tarifas diferenciadas dependiendo de si incluyen anuncios o no.


Los precios para miembros extra quedarán en:

  • 69 pesos al mes con anuncios

  • 79 pesos al mes sin anuncios


En el caso del plan Premium, la plataforma permite agregar hasta dos miembros adicionales bajo estas tarifas.

Ajustes en planes con miembros adicionales

La actualización también impactará a quienes ya tienen miembros extra vinculados a su cuenta.


Por ejemplo, un usuario con plan Premium y un miembro adicional sin anuncios pasará de pagar 398 pesos a 448 pesos mensuales, de acuerdo con la información enviada por la empresa a sus suscriptores.

Por qué Netflix ajusta sus precios

Netflix explicó que el aumento responde a la necesidad de continuar invirtiendo en contenidos para su plataforma.

Actualizamos nuestros precios para seguir mejorando el contenido que te encanta. Encontrarás nuevas series y películas imperdibles cada semana, además de los 78 nuevos lanzamientos que tenemos previstos para el próximo mes”.

El incremento forma parte de la estrategia de la compañía para mantener la producción de series, películas y contenidos originales en distintos mercados.

Netflix señala que la razón por la que sube sus precios es para ofrecer mejor contenido a sus clientes/Pixabay

Producciones y contenido para el mercado mexicano

Además de las novedades en su catálogo global, Netflix señaló que seguirá apostando por contenido producido en México. Entre los proyectos mencionados se encuentra una serie en desarrollo sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera.


La plataforma también destacó que continuará ampliando su oferta de series y películas internacionales, así como producciones originales, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el mercado del streaming.

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