Multa por manejar sin casco en Edomex aumentará a partir del 1 de febrero

A partir del 1 de febrero de 2026, las multas de tránsito en México tendrán un ajuste al alza como consecuencia de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), referencia utilizada para calcular sanciones económicas, entre ellas las infracciones viales. Este cambio impactará directamente a conductores y, en particular, a motociclistas que no cumplan con el reglamento.

Las multas por no portar casco se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente./ Pixabay

El INEGI dio a conocer en enero la actualización oficial de la UMA, la cual establece un incremento respecto al año anterior. Aunque las reglas y el número de unidades aplicables a cada infracción se mantienen, el aumento en su valor provoca que el monto final a pagar sea mayor.

¿Por qué aumentan las multas de tránsito a partir de febrero?

El ajuste responde exclusivamente a la actualización de la UMA y no a un endurecimiento de las sanciones. Para 2026, el valor diario de esta unidad será superior al del año pasado, lo que se traduce en multas más elevadas para quienes cometan infracciones, incluyendo las relacionadas con seguridad vial.

El uso de casco certificado es obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante de la motocicleta./ Pixabay

Este incremento aplica de forma general a distintas sanciones administrativas y no solo a temas de tránsito, ya que la UMA es utilizada como referencia en múltiples ámbitos legales y gubernamentales.

Multas para motociclistas que circulen sin casco

En el caso de los motociclistas, el reglamento establece la obligación de portar un casco diseñado específicamente para la conducción de motocicletas, el cual debe cumplir con criterios de seguridad, estar en buen estado y contar con certificación correspondiente. Esta obligación también aplica para el acompañante.

Circular sin casco, llevarlo mal colocado o utilizar uno que no cumpla con las condiciones requeridas puede derivar en sanciones que van de 10 a 20 UMAs, además de la pérdida de puntos en la licencia de conducir.

Motociclistas que circulen sin casco enfrentarán sanciones económicas más altas tras la actualización de la UMA./ Pixabay

Con el nuevo valor de la UMA vigente desde febrero, estas infracciones representarán un gasto mayor para los conductores, alcanzando montos que superan claramente los registrados en 2025.

Las autoridades han reiterado que el objetivo de estas sanciones no es recaudatorio, sino reducir el número de lesiones graves y muertes relacionadas con accidentes en motocicleta, uno de los sectores más vulnerables en la vía pública.

Ante este escenario, portar un casco certificado y en buen estado no solo evita multas más costosas, sino que sigue siendo una de las medidas más efectivas para proteger la vida de quienes utilizan motocicleta como medio de transporte.