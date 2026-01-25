¡Cuidado, Seahawks! Los Rams van con todo y el T-1000 por el Super Bowl LX

Las verdaderas leyendas se forjan en los Juegos de Campeonato de Conferencia, algo que Matthew Stafford y Los Angeles Rams conocen muy bien. Varios aficionados a los Carneros comenzaron a lanzar mensajes de aliento, pero uno de los más memorables fue el del actor Robert Patrick, mejor conocido como el T-1000 en el clásico de ciencia ficción "Terminator".

"Para Los Angeles Rams, hoy no es un buen día para ser un marica", comentó el actor con una gorra del equipo y una sudadera. Con tono serio y desafiante, como el androide creado por Skynet, Patrick se robó los elogios de los fans, pero también fue una advertencia para los Seattle Seahawks.

El duelo por la Conferencia Nacional

Los Angeles Rams tendrán que visitar Lumen Field para intentar regresar al Super Bowl, después de su victoria en el mismo hace cuatro años. Sean McVay volvió a demostrar porque es uno de los entrenadores en jefe con mayor calidad ofensiva, aunque ahora tendrá un gran reto en su carrera con Mike Macdonald.

Los Seattle Seahawks fueron una de las grandes revelaciones en el 2025, pero no fue hasta el final de la temporada que se convirtieron en candidatos a ganar el trofeo Lombardi. Sam Darnold tuvo una resurrección en su carrera y junto a una defensiva impresionante, denominada como El Lado Oscuro, harán valer su casa.

¿El juicio final de la NFL?

El T-1000 fue creado con la intención de eliminar a John Connor en su niñez, pero gracias a la intervención de Sarah Connor, y el tiro de gracia del Terminator, el androide fue destruido. Los Seattle Seahawks, con poca experiencia, intentarán hacer lo mismo ante su rival divisional, en un duelo que quedará marcado por la acción.

Sam Darnold buscará ganar su segundo partido en postemporada para tener su pase al Super Bowl, mientras que Stafford intentará llegar por segunda ocasión al Juego Grande. Las emociones, al ritmo de You Could be Mine, estarán en Seattle a todo lo que da.

El mariscal de campo de los Rams | AP