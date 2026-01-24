Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks: ¿Dónde y a qué hora ver la Final de la Conferencia Nacional?

Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo 25 de enero en el Lumen Field para disputar el Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). El encuentro determinará cuál de las dos franquicias representará a la conferencia en el Super Bowl LX.

Sehawks recibe a Rams | IMAGO7

Antecedentes de la temporada

Ambos equipos, rivales directos en la división Oeste de la NFC, llegan a esta instancia tras haber dividido victorias en sus dos enfrentamientos de la temporada regular:

Semana 11: Los Angeles Rams vencieron a Seattle con un marcador de 21-19.

Semana 16: Seattle Seahawks se impuso a los Rams con un resultado de 38-37.

La diferencia total de puntos tras 120 minutos de juego entre ambos conjuntos durante la campaña fue de un solo punto.

Duelo divisional en la Final de la NFC

El equipo de Seattle, dirigido por Mike Macdonald, llega con la defensa estadística número uno de la liga en puntos permitidos, con un promedio de 17.2 por partido. Sin embargo, el cuerpo técnico confirmó la baja del corredor Zach Charbonnet debido a una lesión de ligamento cruzado. Kenneth Walker III asumirá la titularidad absoluta en el juego terrestre.

Por su parte, los Rams cuentan con la ofensiva líder en anotaciones de la NFL. El mariscal de campo Matthew Stafford dispondrá de sus principales receptores, Puka Nacua y Davante Adams, quienes se mantienen activos para el encuentro tras superar las rondas de comodines y divisional frente a Carolina y Chicago, respectivamente.

Lumen Field | AP

¿Dónde y a qué hora ver a Los Angeles Rams vs Seattle Seawaks?