Países con la gasolina más cara y la más barata: ¿En que lugar está México?

Durante 2026, el precio de la gasolina sigue siendo un tema clave para millones de automovilistas en el mundo. Aunque los costos del petróleo han mostrado ajustes en los últimos años, el valor final del combustible depende de factores locales como impuestos, políticas ambientales y condiciones geográficas, lo que provoca grandes diferencias entre países.

De acuerdo con reportes internacionales de precios energéticos, Hong Kong se mantiene como el país con la gasolina más cara del mundo, superando ampliamente el promedio global. En esta región asiática, el precio por litro alcanza niveles récord debido a una fuerte carga fiscal y a la limitada disponibilidad de territorio para infraestructura energética.

Hong Kong encabeza la lista de los países con la gasolina más cara del mundo en 2026, debido a altos impuestos y costos de importación./ Pixabay

¿Por qué Hong Kong tiene la gasolina más cara del planeta?

El alto costo del combustible en Hong Kong se explica principalmente por los impuestos gubernamentales, que representan una parte considerable del precio final. A esto se suma la dependencia total de las importaciones de gasolina y una estrategia oficial que busca desincentivar el uso del automóvil particular para priorizar el transporte público.

Además, el reducido espacio urbano y la ausencia de producción local elevan los costos logísticos, lo que termina impactando directamente al consumidor. Como resultado, llenar un tanque en Hong Kong puede costar más del doble que en países productores de petróleo.

El precio de la gasolina varía en cada país según impuestos, subsidios y políticas de transición energética./ Pixabay

Noruega e Islandia también figuran entre los primeros lugares del ranking mundial. En el caso noruego, pese a ser uno de los principales exportadores de crudo, el precio interno de la gasolina es alto debido a impuestos ambientales diseñados para reducir las emisiones contaminantes y acelerar la transición hacia vehículos eléctricos.

Islandia enfrenta una situación distinta, pero con un resultado similar. Su ubicación geográfica, el clima extremo y la dependencia de importaciones encarecen el combustible, aun cuando el país ha avanzado en el uso de energías limpias para otros sectores.

¿Cómo se compara el precio de la gasolina con otros países?

En contraste, naciones de América Latina, Medio Oriente y partes de Asia mantienen precios significativamente más bajos, principalmente porque subsidian el combustible o cuentan con producción petrolera local. Países como Venezuela, Irán y Libia continúan ofreciendo algunos de los precios más bajos del mundo, aunque con contextos económicos y políticos muy distintos.

México, por su parte, se ubica en una posición intermedia dentro del panorama global. Aunque el precio de la gasolina ha registrado ajustes constantes, sigue lejos de los niveles que se pagan en Europa y Asia, en parte gracias a mecanismos fiscales y al control del IEPS.

En América Latina, el costo del combustible se mantiene por debajo de los niveles registrados en Europa y Asia./ Pixabay

Expertos en energía señalan que, hacia los próximos años, el precio del combustible seguirá marcado por la transición energética, el endurecimiento de políticas ambientales y los conflictos geopolíticos, factores que podrían mantener a países como Hong Kong, Noruega e Islandia en los primeros lugares del ranking.

Mientras tanto, para millones de automovilistas, el costo de la gasolina seguirá siendo un indicador clave del impacto de las decisiones económicas y ambientales que toman los gobiernos a nivel mundial.