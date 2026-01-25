Roma vs AC MIlan EN VIVO Serie A Jornada 22

La jornada 22 de la Serie A ofrece uno de sus platos fuertes en el Estadio Olímpico, donde dos protagonistas directos del campeonato se cruzan en un momento determinante de la temporada. El ambiente en la capital italiana promete ser intenso y con aroma a partido grande.

La Loba llega a la cita instalada en la cuarta posición y con la mira puesta en consolidarse en zona de Champions League. El equipo de Gian Piero Gasperini ha mostrado carácter en los momentos clave y sabe que este tipo de encuentros marcan el rumbo del cierre del torneo.

Enfrente estarán los Rossoneri, segundos en la tabla y obligados a no perder terreno respecto a los Nerazzurri, líderes del campeonato. El conjunto de Massimiliano Allegri asume el reto con la presión de ganar para seguir en la pelea directa por el Scudetto.

El contexto de la jornada añade un ingrediente extra, ya que en la misma ronda se enfrentan los Partenopei, terceros, contra los Bianconeri, quintos. Un escenario ideal para que este duelo en Roma tenga un impacto directo en la parte alta de la clasificación.

Duelo táctico y cuentas pendientes en el Olímpico

Gasperini llega con sed de revancha tras la derrota sufrida en la primera vuelta y ha gestionado la Europa League con amplias rotaciones para presentar a sus titulares en liga: Malen, Dybala y Soulè apuntan al once inicial, mientras que Vaz esperará desde el banquillo y Mancini podría jugar pese a molestias recientes.

En los Rossoneri, la principal incógnita pasa por el estado físico de Saelemaekers, ex de la casa y foco de atención entre la afición. Si no está al cien, Athekame ocupará su lugar, con Leao y Pulisic desde el arranque y Fullkrug como alternativa ofensiva para la segunda mitad.