New England Patriots vs Denver Broncos EN VIVO NFL Final de Conferencia Americana

4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Gran jugada de Drake Maye para el primera y diez. Nueva Inglaterra regresa al Super Bowl.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Pausa de los dos minutos y Nueva Inglaterra a nada de regresar al Super Bowl.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | ¡Intercepción! Stidham sufre una vez más por las condiciones del clima y Christian Gonzalez toma el ovoide.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Denver otra vez tiene el balón para intentar ganar el partido con tres minutos en el reloj.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Lutz falla el gol de campo de 46 yardas y otra vez Nueva Inglaterra con gran posesión.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Desastre de patada y Denver con gran oportunidad para tratar de empatar o ganar el partido.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Despeje de Denver, pero gran patada de Crawshaw.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Harvey con un gran acarreo de nueve yardas para estar del primera y diez.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | D.J. Jones captura a Maye y obliga al despeje para una nueva serie para Denver.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Stevenson consigue un primera y diez importante.
4Q Patriots 10 - 7 Broncos | Gran cobertura de Jones sobre Humphrey para obligar al despeje de Denver.
3Q Patriots 10 - 7 Broncos | Intento de 46 yardas de Borregales que es malo. Tres puntos de diferencia en Colorado.
3Q Patriots 10 - 7 Broncos | Jugada de engaño y Maye lanza un gran pase a Hollins. Cerca de zona roja.
3Q Patriots 10 - 7 Broncos | Drake Maye vuelve a tener otro primera y diez para avanzar en la recta final del tercer cuarto.
3Q Patriots 10 - 7 Broncos | Denver despeja después de tres jugadas y poco tiempo en el reloj.
3Q Patriots 10 - 7 Broncos | Jonathon Cooper captura a Maye y Nueva Inglaterra se tiene que conformar con un gol de campo de 23 yardas.
3Q Patriots 7 - 7 Broncos | Nueva Inglaterra consigue la jugada en cuarta, aunque Sean Peyton retó la jugada. Cerca de las diagonales.
3Q Patriots 7 - 7 Broncos | Carrera importante de Drake Maye para conseguir el primera y diez de Nueva Inglaterra y estar en zona roja. El candidato a MVP reacciona.
3Q Patriots 7 - 7 Broncos | Stevenson con otro primera y diez tras un gran acarreo de 10 yardas.
3Q Patriots 7 - 7 Broncos | Rhamondre Stevenson consigue un sufrido primera y diez por piernas.
3Q Patriots 7 - 7 Broncos | Nueva Inglaterra con la primera serie ofensiva de la segunda mitad.
MT Patriots 7 - 7 Broncos | Borregales falla un gol de campo de 63 yardas y se acaba la primera mitad.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | Wil Lutz falla su gol de campo de 54 yardas y el partido sigue empatado.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | Gran jugada de Harvey para conseguir el primera y diez y estar en posición de gol de campo.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | Tres jugadas y a despejar para Nueva Inglaterra. Denver de cara a su última serie ofensiva de la primera mitad.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | Denver despeja para la última serie ofensiva de la primera mitad para los Pats.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | Christian Barmore captura a Stidham y se viene una tercera y largo para Denver.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | Stidham encuentra a Harvey para un primera y diez antes de la pausa de los dos minutos.
2Q Patriots 7 - 7 Broncos | ¡Touchdown! Drake Maye lleva el balón hasta las diagonales por piernas. El extra es bueno.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | ¡Fumble! Después de una revisión de los oficiales, Nueva Inglaterra consigue una gran posición de campo para intentar anotar.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Stidham encuentra en tercera a Mims Jr. para un primera y diez más.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Nueva Inglaterra a despejar después de otra gran actuación de la defensiva de Denver.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Pase completo de Maye a Hollins y segundo primera y diez de Nueva Inglaterra en el partido.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Segunda captura de los Broncos y otra vez Nueva Inglaterra a nada de despejar.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Pase incompleto de Stidham en cuarta oportunidad y Denver deja escapar tres puntos que ya tenían en la bolsa.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Adam Prentice consigue otro primera y diez tras un gran acarreo de Harvey.
2Q Patriots 0 - 7 Broncos | Humphrey logra el primera y diez con otro buen pase de Stidham.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Denver consigue un último primera y diez para terminar el primer cuarto.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Captura de Que Robinson a Drake Maye y la serie se complico. Otro despeje de Nueva Inglaterra.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Un pase un poco atrasado de Stidham obliga a Denver a despejar. Touchback y a la yarda 20 Drake Maye y compañía.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Harvey consigue el segundo primera y diez de la serie de Denver.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Pase completo para Pat Bryant para el primera y diez de Denver.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Nueva Inglaterra no logra volver a avanzar tras una gran muestra de tackleo de la defensiva de Denver.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | Primer primera y diez para Nueva Inglaterra. Stevenson avanza la última yarda para estar delante de la 40.
1Q Patriots 0 - 7 Broncos | ¡Touchdown! Stidham encuentra a Sutton para la primera anotación del partido. Error de la secundaria de nueva Inglaterra. El extra es bueno.
1Q Patriots 0 - 0 Broncos | ¡Bombazo de Stidham! Gran pase del mariscal de campo para Marvin Mims Jr. y primera y gol para Denver.
1Q Patriots 0 - 0 Broncos | La defensiva de Denver para a Nueva Inglaterra, tres jugadas y a despejar. Hufanga a nada de interceptar.
1Q Patriots 0 - 0 Broncos | El primer ataque de Stidham termina en tres jugadas. Balón para Nueva Inglaterra.
Patriots vs Broncos | Denver tiene la primer serie ofensiva del partido.
13:30 | El candidato a MVP ya está en el terreno de juego para dejar atrás la sombra de Tom Brady y escribir su propia historia.
13:15 | A nada del inicio de conocer al primer invitado al Super Bowl. Jarrett Stidham ya se encuentra en Empower Field at Mile High para el duelo más importante de su vida.
La Conferencia Americana está a un solo partido de definir a su campeón y al representante en el Super Bowl LX. Este domingo, el escenario será inmejorable: una Final de Conferencia que revive una de las rivalidades más emblemáticas de las últimas décadas.
Los Broncos llegan como locales tras una postemporada intensa, cargada de emociones y golpes. El triunfo dramático ante los Bills dejó secuelas importantes que han cambiado por completo el panorama del equipo justo antes del partido más importante del año.
Del otro lado aparecen los Pats, una franquicia acostumbrada a estas instancias, que vuelve a colocarse a las puertas del Super Bowl con una identidad muy clara. Aunque su ofensiva no ha brillado como en otros años, el equipo ha encontrado en su defensiva el motor para seguir avanzando.
El duelo no sólo define un boleto al gran partido, también representa un choque de estilos, contextos y momentos anímicos, en una ronda donde cada error puede marcar la diferencia y cada entrega de balón puede ser definitiva.
Una rivalidad histórica con cuentas pendientes
La lesión de Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo, cambió radicalmente el plan de los Broncos. Sean Payton deberá confiar en Jarrett Stidham, suplente con pasado en los Pats, mientras la defensiva busca repetir una actuación dominante como la mostrada ante Buffalo, donde forzó cinco entregas de balón.
Los Pats llegan impulsados por una defensiva que ha sido decisiva en Playoffs: apenas 19 puntos permitidos en dos juegos y siete balones recuperados que terminaron en puntos o en posiciones privilegiadas de campo. Esa solidez ha compensado una ofensiva que aún no alcanza su pico.
Este será el sexto enfrentamiento entre Broncos y Pats en postemporada. Denver domina el historial, incluyendo dos finales de conferencia ganadas rumbo al Super Bowl y un dato que pesa: en Mile High, los Broncos nunca han perdido un juego de Playoffs ante el conjunto de Boston.
