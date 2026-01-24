Inter de Miami y Messi son humillados en su debut en el 2026 ante Alianza Lima

Inter Miami abrió su actividad del 2026 con una derrota de 3-0 frente a Alianza Lima, en el encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva como parte de la tradicional Noche Blanquiazul. El compromiso marcó el inicio del Champions Tour del conjunto estadounidense, que utilizó el duelo como parte de su preparación rumbo a la temporada de la MLS 2026.

Amistosos Inter de Miami vs Alianza Lima I AP

El conjunto peruano tomó ventaja desde la primera mitad gracias a Paolo Guerrero, quien se convirtió en el protagonista del encuentro al marcar un doblete. El delantero abrió el marcador con el primer tanto del partido y posteriormente amplió la diferencia para el equipo local, que controló el ritmo del encuentro ante el cuadro visitante.

Paolo Guerrero marca el rumbo del partido

Alianza Lima mantuvo el dominio tras el descanso y logró cerrar el marcador en la segunda parte. Federico Girotti asistió a Luis Ramos, quien definió para colocar el 3-0 definitivo. Con ello, el conjunto blanquiazul aseguró la victoria en su presentación oficial ante su afición para la temporada 2026.

Messi con Miami I AP

Lionel Messi tuvo una actuación discreta, al igual que el resto del equipo de Inter Miami. Las opciones más claras para el argentino llegaron a través de tiros libres, aunque sin precisión suficiente para descontar en el marcador. Messi fue sustituido al minuto 63 del encuentro.

Luis Suárez también tuvo participación en el partido y contó con una oportunidad clara para anotar, la cual no logró concretar. El encuentro coincidió con el cumpleaños número 39 del delantero uruguayo, quien fue titular dentro del esquema presentado por el cuerpo técnico.

MLS Champions Tour 2026 I AP

Inter Miami continúa su preparación rumbo a la MLS 2026

El equipo dirigido por Javier Mascherano alineó un once titular con el objetivo de iniciar su preparación competitiva de cara a la siguiente temporada. El Champions Tour forma parte del proceso previo al arranque oficial de la MLS 2026 y de los compromisos internacionales del club.

Además de la liga estadounidense, Inter Miami tiene como uno de sus objetivos la Concacaf Champions Cup, torneo en el que la temporada anterior quedó eliminado en las semifinales. La gira internacional representa una oportunidad para ajustar detalles de cara a ese calendario.

El próximo compromiso de Inter Miami será el 31 de enero, cuando enfrente a Atlético Nacional de Colombia en Medellín, en un nuevo duelo de preparación dentro de su gira por Latinoamérica previo al inicio de la actividad oficial del 2026.

AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.