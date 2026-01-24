‘Esto es el Real Madrid’: Kylian Mbappé lanza recado a la afición Merengue

Kylian Mbappé fue protagonista dentro y fuera del campo tras la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal por marcador de 2-0 en el Estadio de la Cerámica, duelo correspondiente a la Jornada 21 de LaLiga. El delantero francés marcó los dos goles del encuentro, resultado que permitió al conjunto blanco sumar tres puntos como visitante.

Gol de Kiki Mbappé I AP

Después del partido, Mbappé reaccionó en redes sociales a la publicación del club merengue. El atacante compartió una imagen del encuentro y acompañó el mensaje con la frase: “Esto es el Real Madrid”, en referencia al triunfo conseguido en un escenario complicado del campeonato español.

La actuación del campeón del mundo tuvo impacto directo en la clasificación general. Con este resultado, el Real Madrid se colocó como líder del torneo con 51 puntos, tras completar su compromiso de la jornada, a la espera de otros resultados que puedan modificar la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Barcelona se mantiene como segundo lugar con 49 unidades y con un partido pendiente por disputar en la misma fecha. La diferencia entre ambos clubes se mantiene estrecha, lo que mantiene la disputa por el liderato abierta conforme avanza la temporada.

CAPTURA DE PANTALLA

Mbappé y su impacto en el Real Madrid

En el plano individual, Kylian Mbappé alcanzó los 21 goles en la temporada con el doblete ante el Villarreal. Esta cifra lo consolida como uno de los principales referentes ofensivos del equipo en el actual curso futbolístico.

De acuerdo con los registros señalados, el atacante francés superó una marca previamente establecida por Cristiano Ronaldo, uno de los máximos goleadores históricos del club. El dato se suma a las estadísticas acumuladas por Mbappé desde su llegada al conjunto madridista.

El rendimiento del delantero ha sido constante tanto en partidos de local como de visitante, aportando goles que han influido directamente en los resultados del equipo. Su participación ofensiva se refleja en el número de anotaciones conseguidas en distintas competencias de la temporada.

Victoria del Real Madrid I AP

La tabla y el cierre de la Jornada 21

Con la Jornada 21 aún en desarrollo, el Real Madrid se mantiene a la espera de los partidos restantes que podrían modificar la clasificación. Mientras tanto, el equipo blanco permanece en la cima del campeonato, respaldado por los goles y la actividad reciente de su delantero francés.