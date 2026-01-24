Álvaro Arbeloa presume 'buen momento' del Real Madrid

El Real Madrid se impuso este sábado por 0-2 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, resultado que coloca al conjunto blanco como líder provisional de LaLiga, a la espera del cierre de la jornada 21. El técnico Álvaro Arbeloa compareció ante los medios tras el encuentro para analizar la actuación de su equipo, que encadena sensaciones positivas tras su reciente compromiso europeo.

Durante la rueda de prensa, se le planteó al entrenador que "hacía mucho tiempo que no se veía un Real Madrid como equipo". Arbeloa, manteniendo el tono firme que ha caracterizado sus primeras semanas al frente del banquillo, respondió defendiendo el nivel mostrado por sus futbolistas en los últimos días.

"Lo vimos el miércoles pasado, tampoco hace tantos días, se te ha hecho muy largo", replicó el técnico, haciendo referencia a la reciente victoria en Champions League.

Esta declaración generó polémica en redes sociales entre aficionados merengues, pues indirectamente las declaraciones de Arbeloa enaltecieron su breve gestión al frente del equipo blanco y dejó en evidencia lo que se dejó a hacer cuando su compatriota Xabi Alonso estaba al mando.

Próximo objetivo: Lisboa

Sin tiempo para el descanso, el Real Madrid ya pone el foco en su siguiente compromiso internacional. El equipo viajará a Portugal para enfrentarse al Benfica a mitad de semana en una nueva jornada de la Champions League, buscando consolidar su posición en el "top 8" de la competición europea.