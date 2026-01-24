Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Crystal Palace vs Chelsea?

El Crystal Palace se enfrentará al Chelsea en un encuentro correspondiente a la Premier League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el domingo 25 de enero de 2026 a las 08:00 horas. El escenario de este enfrentamiento será el estadio Selhurst Park, donde el árbitro Darren England será el encargado de impartir justicia en este duelo londinense.

El Chelsea llega a este encuentro ocupando la sexta posición de la Premier League con 34 puntos tras 22 jornadas disputadas, manteniéndose en la lucha por los puestos europeos. Los Blues han mostrado un buen rendimiento ofensivo con 36 goles anotados, mientras que su defensa ha concedido 24 tantos.

Chelsea | AP

Por su parte, el Crystal Palace se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el decimoquinto puesto con 28 puntos, lo que los coloca a una distancia relativamente segura de la zona de descenso, pero sin poder relajarse. Las Águilas han marcado 23 goles y recibido 25 en lo que va de temporada, mostrando un equilibrio defensivo-ofensivo que necesitarán mantener para asegurar su permanencia.

Los últimos cinco enfrentamientos entre Crystal Palace y Chelsea muestran un balance favorable para los Blues. El duelo más reciente terminó en empate sin goles cuando el Chelsea recibió al Palacio de Cristal el 17 de agosto de 2025 en Premier League. Anteriormente, el 4 de enero de 2025, igualaron 1:1 en Selhurst Park, y el 1 de septiembre de 2024 también empataron 1:1 en Stamford Bridge.

Para encontrar un ganador hay que remontarse al 12 de febrero de 2024, cuando el Chelsea se impuso por 3:1 en casa del Crystal Palace, y al 27 de diciembre de 2023, con victoria blue por 2:1 en Stamford Bridge. En total, de los últimos cinco enfrentamientos, el Chelsea ha ganado dos y se han registrado tres empates, lo que demuestra la dificultad que ha tenido el Crystal Palace para derrotar a su rival londinense.

Jean-Philippe Mateta se ha convertido en la referencia ofensiva del Crystal Palace esta temporada. El delantero francés de 28 años ha demostrado ser letal en el área rival, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo. Su capacidad para rematar de cabeza y su potencia física le han permitido destacar incluso en los momentos más complicados del equipo. Mateta será fundamental en la estrategia de Oliver Glasner para intentar romper la defensa del Chelsea.

Chelsea | AP

Por parte del Chelsea, Pedro Neto se ha consolidado como una de las piezas más importantes del ataque. El extremo portugués de 25 años ha aportado velocidad, desborde y capacidad de definición al equipo londinense. Su habilidad para generar situaciones de peligro por las bandas y su visión de juego para asistir a sus compañeros lo convierten en una amenaza constante. La defensa del Palacio de Cristal deberá prestar especial atención a sus movimientos si quiere neutralizar el potencial ofensivo de los Blues.