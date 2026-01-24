Entrenador del Milan sobre Santiago Giménez: "le falta mucho para volver"

El técnico del AC Milan, Massimiliano Allegri, se refirió a la situación del delantero mexicano Santiago Giménez, quien se recupera de una lesión de tobillo. Aunque el estratega confirmó que el jugador progresa adecuadamente, moderó las expectativas sobre un regreso inminente a las canchas.

En la rueda de prensa previa al partido contra la Roma, Allegri ofreció una actualización sobre el estado del atacante. "En cuanto a Giménez, está progresando bien", comentó. Sin embargo, añadió: "Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada, ya que aún le queda mucho para volver".

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cuándo comenzó la lesión de Giménez?

La lesión ha mantenido a Giménez alejado de la actividad desde el pasado 28 de octubre, cuando tuvo que abandonar el campo al minuto 62 durante el partido de la Jornada 9 de la Serie A frente al Atalanta. Desde entonces, el delantero ha estado ausente por casi tres meses.

Durante este periodo de inactividad, el futbolista mexicano se ha perdido un total de 14 encuentros con el AC Milan, abarcando compromisos de la Serie A, la Supercopa de Italia y la Copa Italia. Su ausencia también se extendió a la Selección Mexicana, con la que no pudo participar en los amistosos de la Fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Paraguay.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Cómo ha sido la participación de Santiago Giménez?

Antes de sufrir la lesión, Giménez había participado en 11 partidos con el conjunto milanista, acumulando 768 minutos de juego, en los que contribuyó con un gol y dos asistencias.

Actualmente, el AC Milan ocupa la segunda posición en la tabla de la Serie A con 46 puntos, a seis del líder Inter, aunque con un partido pendiente. El equipo espera contar con el mexicano como un refuerzo clave para la recta final de la campaña.

Santiago Giménez | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.