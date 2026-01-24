Julián Quiñones por el título de goleo en Arabia, sus números desde su llegada al Al-Qadisiya

Julian Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El delantero mexicano está brillando en el futbol de Arabia Saudita, donde se ha convertido en una de las grandes figuras del Al-Qadisiya gracias a su capacidad goleadora y regularidad.

En la presente temporada, Quiñones registra números de élite. Suma 15 goles en 13 partidos, rendimiento que lo coloca entre los atacantes más efectivos del campeonato y lo mantiene constantemente como protagonista en cada jornada.

Julián no se cansa de hacer goles | IG: @julianquinones33

A la par de los grandes

Su producción lo tiene actualmente en el segundo lugar de la tabla de goleo, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien acumula 16 anotaciones. La diferencia es mínima, por lo que el mexicano se mantiene en la pelea directa por el título de máximo anotador del torneo.

El impacto de Quiñones no se limita a la campaña actual. Desde su llegada al futbol saudí, ha demostrado una adaptación inmediata al ritmo y exigencia de la liga, consolidándose como referente ofensivo de su equipo.

En total, el atacante ha disputado 50 partidos en Arabia Saudita, en los que ha conseguido 44 goles, cifras que reflejan su constancia y olfato goleador desde el primer día.

El equipo árabe tiene un gran delantero | IG: @julianquinones33

El equipo confía en él

Estos números han sido clave para el buen momento del Al-Qadisiya, que ha encontrado en Quiñones a su principal arma ofensiva y a un jugador determinante en los partidos más importantes.

El gran nivel mostrado por el delantero no pasa desapercibido a nivel internacional. Con su rendimiento actual, Quiñones apunta a cerrar la temporada como uno de los goleadores del campeonato saudí.

Además, este presente lo coloca como un serio candidato para buscar un lugar en la Selección Mexicana de futbol, con la mira puesta en el próximo Mundial, donde sus goles podrían ser un argumento de peso para reforzar el ataque del Tri.