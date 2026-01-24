¡Oficial! Tigres confirma fichaje de exfutbolista de Manchester United

¡Pura magia en Nuevo León! El Clausura 2026 avanza y aunque este fin de semana ya se disputará Jornada 5, los refuerzos todavía siguen llegando al futbol mexicano. Tanto la Liga MX como la Liga MX Femenil tienen un par de semanas para realizar fichajes y varios clubes han aprovechado esa ventana.

Entre los que destacan se encuentra Tigres, que este sábado hizo oficial la llegada de Emma Watson, quien llega procedente del futbol inglés y que, entre sus equipos, militó en Manchester United. "¡Talento joven y experiencia en la Women’s Super League inglesa! Emma Watson, mediocampista formada en el futbol británico y con recorrido internacional, ya es una Amazona", escribió el club en la bienvenida.

Así presentó Tigres a Emma Watson | X: @TigresFemenil

¿Quién es Emma Watson, nuevo fichaje de Tigres?

Originaria a Edimburgo, se formó como jugadora en Rangers, equipo con el cual se mantuvo de 2021 a 2023. De ahí salió a Manchester United, pero tuvo poca oportunidad de jugar con las Diablas, ya que en septiembre se lesionó del ligamento cruzado anterior.

Debutó hasta octubre de 2024, pero jugó solo tres partidos con un gol. Para enero de 2025 salió en préstamo a Everton, con el cual jugó el resto de la Temporada 2024-25, con ocho partidos. En la campaña 2025-26 llegó cedida a Crystal Palace, con el cual disputó seis compromisos con dos anotaciones.

Watson jugó muy poco con Manchester United | GROSBY GROUP

La mediocampista semana pasada llegó a Monterrey, pero su presentación oficial se retrasó hasta este sábado una vez que se realizaron las pruebas médicas correspondientes. Ahora tratará de ganarse un lugar en el once inicial en el esquema de Pedro Martínez, en competencia con jugadoras como Jenni Hermoso.

¿Quiénes fueron los refuerzos de Tigres?

Con esto, son cuatro las contrataciones que han hecho las Amazonas para el Clausura 2026. Myra Delgadillo llegó procedente de Pachuca, mientras que la colombiana Ilana Izquierdo se incorporó tras su paso por Atlético San Luis. Mientras que otro de sus fichjes internacionales fue la brasileña Mariza Nascimento.