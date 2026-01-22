Rômulo Zwarg sobre el mal arranque de torneo de Tigres: ‘Nuestra afición merece más’

El mediocampista brasileño de Tigres, Rômulo Zwarg, aseguró en conferencia de prensa que el equipo está consciente del mal arranque que han tenido, pero que les falta mucho por mejorar en este Clausura 2026.

“Sabemos y tenemos la conciencia que no iniciamos tan bien el torneo como nos gustaría, pero estoy consciente porque está parada ahora en la Fecha FIFA, estamos haciendo la preparación ideal para cuando en los próximos partidos con León, volver con más ganas, con más preparamiento físico, para hacer lo mejor de nuestro equipo y cerrar bien el torneo.”

Rômulo Zwarg en Liga MX I IMAGO7

También mencionó que los resultados obtenidos de momento, no son lo que la afición felina merece.

“Sí, sí, aparte empezó ahora el torneo, sabemos que nuestra afición merece mucho más que eso, sabemos que quieren los resultados positivos. Tenemos eso en la cabeza, tenemos la conciencia, pero como había hablado antes, vamos a aprovechar ahora esa Fecha FIFA para trabajar más y llegar bien a los próximos partidos.”

Rômulo Zwarg en Tigres I IMAGO7

De igual forma destacó la llegada de Francisco Reyes y la convocatoria de Diego Lainez en selección mexicana de futbol.

“Hablando de (Francisco) Reyes, que llegó ahora, miré que era un buen jugador. Me gustaría jugar con él, entrenar con él ahora en los entrenamientos. Y sabemos que este tema de la salida de de jugadores, que tiene que llegar refuerzos, esto es un tema de la directiva, claro que nos ayudaría mucho más jugadores, pero es un tema de la directiva junto con Guido, y estamos trabajando lo que tenemos hoy para hacer lo mejor en la cancha.

Duelo Tigres vs Toluca I IMAGO7

“Hablando de Diego (Lainez), para mí es un excelente jugador, para mí es un jugador que hace mucha la diferencia, un jugador que no tiene miedo de atacar y ayuda mucho a defender, para mí es más que merecido ir a la selección mexicana.”