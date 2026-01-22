Cubo Torres lanza dura crítica contra la Liga MX y señala "estancamiento" del futbol mexicano

El futbol mexicano ha vuelto a ser objeto de debate tras las recientes declaraciones de Erick 'Cubo' Torres. El atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas, quien actualmente milita en el Municipal Liberia de Costa Rica, ofreció un análisis severo sobre las deficiencias que percibe en el balompié de su país natal.

Según el delantero, el formato actual de la Liga MX ha propiciado un entorno de conformismo que afecta directamente la calidad del espectáculo y el desarrollo de nuevos talentos.

Cubo Torres celebra un gol con AD Municipal Liberia | IG @admliberia

Para Torres, la decisión de mantener suspendido el sistema de ascenso y descenso es uno de los errores más graves de la gestión directiva. El futbolista argumenta que, al no existir el riesgo de perder la categoría ni la recompensa por subir al máximo circuito, la intensidad competitiva disminuye drásticamente.

Esta situación no solo impacta en lo deportivo, sino también en lo económico, pues asegura que los sueldos en categorías inferiores como la Liga de Expansión se mantienen bajos debido a la falta de incentivos reales por competir.

El análisis del atacante mexicano se extiende a la estructura de las plantillas y el espacio que se le otorga al jugador nacional. Torres enfatizó que el alto número de futbolistas no formados en México que se permiten por equipo limita las oportunidades para que los jóvenes prospectos acumulen minutos de calidad en Primera División.

Cubo Torres en entrenamiento del AD Municipal Liberia | IG @admliberia

“En la Liga Mexicana hay muchos extranjeros por equipo, pueden jugar siete de titular. Quitaron el ascenso y el descenso. Los sueldos, como no hay competencia por ascender, son muy bajos en Expansión”

“Necesitamos un cambio generacional, necesitamos jugadores a los que se les dé la oportunidad, que sigan teniendo partidos en Primera División, que sigan sumando minutos para que lleguen a Selección con experiencia. Esto que está pasando en la Selección Mexicana es porque se tienen que hacer mejor las cosas en la Liga”, dijo a ESPN.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD