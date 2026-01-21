¡Al Atlético de Madrid! Joya mexicana deja la Liga MX para jugar en España

Emiliano Muñoz del Atlético de San Luis firma con los Colchoneros

¡Al Atlético de Madrid! Joya mexicana deja la Liga MX para jugar en España
Emiliano Muñoz firma con el Atlético de Madrid | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
21 de Enero de 2026

El "puente" entre el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid sigue rindiendo frutos para el futbol mexicano. El joven delantero Emiliano Muñoz, una de las promesas más brillantes de la cantera potosina, dará el salto al futbol europeo para integrarse a las filas del conjunto colchonero.

Emiliano Muñoz | Atlético de San Luis |
Emiliano Muñoz | Atlético de San Luis | 

De acuerdo con la información revelada por el periodista Yeudiel Pacheco, Muñoz, de apenas 16 años, se incorporará a las categorías inferiores del club madrileño. Este movimiento refuerza la estrecha relación deportiva y administrativa entre ambas instituciones, dado que el Atlético de Madrid es el accionista mayoritario de la escuadra potosina.

Emiliano Muñoz no llega a España solo por el convenio entre clubes; sus números respaldan el interés del tercer equipo más importante de España. El atacante ha demostrado un instinto goleador sobresaliente durante su etapa formativa en México:

  • Récord goleador: 25 goles anotados en 47 partidos oficiales con el Atlético de San Luis.

  • Selección Nacional: Es una pieza constante en las convocatorias de la Selección Mexicana Sub-15.

Muñoz firma con los Colchoneros | IMAGO7
Muñoz firma con los Colchoneros | IMAGO7

Su llegada a las fuerzas básicas busca pulir sus condiciones físicas y técnicas en uno de los entornos más competitivos del mundo, siguiendo una ruta de formación integral en la cantera madrileña.

Atleti apuesta por jóvenes mexicanos

Muñoz se convierte en el segundo talento mexicano que el Atlético de Madrid recluta en un periodo muy corto. Apenas en noviembre de 2025, el club anunció la incorporación de Ronaldo Nájera, quien se integró al Atlético de Madrid B.

Con estas contrataciones, el club español reafirma su confianza en el mercado juvenil de México, aprovechando la estructura del Atlético de San Luis como un radar de talento para nutrir sus divisiones inferiores con miras al futuro.

Atlético de Madrid, dueño mayoritario del Atlético de San Luis 

TE PUEDE INTERESAR

André Jardine con América

América | 21/01/2026

América en crisis: sin gol, sin victorias y en deuda con la regla de menores
Cruz Azul busca refuerzo ofensivo; esto se sabe del interés en Nathan Ordaz

Cruz Azul | 21/01/2026

Cruz Azul busca refuerzo ofensivo: Esto se sabe del presunto interés en Nathan Ordaz
Raúl Jiménez, prioridad para América de cara al Apertura 2026, según reportes

América | 21/01/2026

Raúl Jiménez, prioridad para América de cara al Apertura 2026, según reportes
Te recomendamos
América en crisis: sin gol, sin victorias y en deuda con la regla de menores
Atlético San Luis
Atlético de Madrid

LO ÚLTIMO