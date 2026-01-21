¡Al Atlético de Madrid! Joya mexicana deja la Liga MX para jugar en España

El "puente" entre el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid sigue rindiendo frutos para el futbol mexicano. El joven delantero Emiliano Muñoz, una de las promesas más brillantes de la cantera potosina, dará el salto al futbol europeo para integrarse a las filas del conjunto colchonero.

Emiliano Muñoz | Atlético de San Luis |

De acuerdo con la información revelada por el periodista Yeudiel Pacheco, Muñoz, de apenas 16 años, se incorporará a las categorías inferiores del club madrileño. Este movimiento refuerza la estrecha relación deportiva y administrativa entre ambas instituciones, dado que el Atlético de Madrid es el accionista mayoritario de la escuadra potosina.

Emiliano Muñoz no llega a España solo por el convenio entre clubes; sus números respaldan el interés del tercer equipo más importante de España. El atacante ha demostrado un instinto goleador sobresaliente durante su etapa formativa en México:

Récord goleador: 25 goles anotados en 47 partidos oficiales con el Atlético de San Luis.

Selección Nacional: Es una pieza constante en las convocatorias de la Selección Mexicana Sub-15.

Muñoz firma con los Colchoneros | IMAGO7

Su llegada a las fuerzas básicas busca pulir sus condiciones físicas y técnicas en uno de los entornos más competitivos del mundo, siguiendo una ruta de formación integral en la cantera madrileña.

Atleti apuesta por jóvenes mexicanos

Muñoz se convierte en el segundo talento mexicano que el Atlético de Madrid recluta en un periodo muy corto. Apenas en noviembre de 2025, el club anunció la incorporación de Ronaldo Nájera, quien se integró al Atlético de Madrid B.

Con estas contrataciones, el club español reafirma su confianza en el mercado juvenil de México, aprovechando la estructura del Atlético de San Luis como un radar de talento para nutrir sus divisiones inferiores con miras al futuro.