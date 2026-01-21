Atlético de Madrid rescata empate en disputado duelo ante Galatasaray

Atlético de Madrid y Galatasaray igualaron 1-1 en un compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. El equipo español comenzó con una propuesta agresiva que rindió frutos apenas al inicio, pero el empuje local equilibró las acciones en el infierno turco.

Momentos del cotejo | AP

¿Cómo fue el empate entre Galatasaray vs Atlético de Madrid?

Giuliano Simeone abrió el marcador al minuto 4 con un certero remate de cabeza desde el centro del área. El atacante aprovechó un servicio preciso de Matteo Ruggeri para vencer al guardameta Ugurcan Çakir y silenciar momentáneamente a la tribuna del conjunto otomano.

La respuesta del cuadro local llegó al minuto 20 mediante una jugada infortunada para la defensiva colchonera en territorio visitante. Un desvío de Marcos Llorente terminó en autogol, lo que significó la paridad definitiva en el marcador y encendió nuevamente los ánimos del estadio.

En juego | AP

El partido se tornó sumamente físico durante el segundo tiempo, que provocó múltiples amonestaciones para ambos bandos en el campo. Jugadores como Mario Lemina, Roland Sallai y Victor Osimhen fueron pintados de amarillo por el cuerpo arbitral tras diversas infracciones y reclamos constantes.

Diego Simeone movió sus piezas en la segunda mitad con los ingresos de Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Nico González. A pesar de las modificaciones, el cuadro madrileño no logró recuperar la ventaja ante la sólida defensa liderada por el colombiano Davinson Sánchez.

Esperanzas de clasificación a la siguiente ronda

El Atlético de Madrid terminó el encuentro con ataques al área rival con tiros de esquina, pero la falta de contundencia impidió el triunfo. Con este resultado, los colchoneros mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo internacional de clubes.