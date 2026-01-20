Doblete de Gabriel Jesús impulsa victoria del Arsenal sobre el Inter

El primer tiempo del duelo entre el Inter y el Arsenal ofreció intensidad, goles y constantes cambios de ánimo en las gradas. Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron posturas ofensivas, conscientes de la importancia del resultado, lo que derivó en una primera mitad dinámica y cargada de emociones.

Arsenal l AP

Apenas al minuto 10, el Arsenal tomó ventaja en el marcador tras una jugada bien elaborada desde el mediocampo. Gabriel Jesús aprovechó un descuido defensivo del Inter para definir con precisión dentro del área y silenciar momentáneamente al estadio, firmando el 0-1 para los visitantes.

El conjunto italiano reaccionó con mayor posesión y presión alta, buscando emparejar el encuentro lo antes posible. Su insistencia tuvo recompensa al minuto 18, cuando Petar Sucic apareció desde segunda línea y, con un disparo certero, venció al arquero rival para decretar el empate 1-1 y devolverle el impulso al Inter.

Gabriel Jesús l AP

Doblete de Gabriel Jesús

Al minuto 31, Gabriel Jesús volvió a hacerse presente en el marcador. El delantero brasileño culminó una acción colectiva con una definición efectiva que significó su doblete personal y el 1-2 a favor del Arsenal, golpeando anímicamente al Inter antes del descanso.

Desde el reinicio, el Inter adelantó líneas y asumió riesgos en busca del empate. La presión alta y la mayor presencia de hombres en campo rival marcaron los primeros minutos, con intentos de desborde por las bandas y centros constantes al área del Arsenal, que optó por replegarse y cerrar espacios.

El conjunto londinense respondió apostando por el orden defensivo y las transiciones rápidas. Con la ventaja mínima en el marcador, el Arsenal priorizó la posesión inteligente del balón y la circulación en mediocampo para enfriar el ritmo del partido y obligar al Inter a desgastarse físicamente.

Champions l AP

Arsenal sentenció

El Arsenal también tuvo momentos para ampliar la ventaja, aprovechando los espacios que dejaba el Inter en su afán ofensivo. Los contragolpes encendieron las alarmas en la defensa italiana, aunque faltó precisión en el último toque para reflejar nuevamente en el marcador.

Pese a los intentos del conjunto local el gol no llegaría sino hasta los últimos minutos cuando aparecería Gyokeres para extender la ventaja y con ello sellar el marcador definitivo en una dura vista a los italiano y mantenerse en la cima

