¡Corona abollada! Sporting de Lisboa vence en casa a PSG con doblete de Luis Suárez

Perdió el campeón; PSG sufrió su segunda derrota de la temporada en UEFA Champions League después de su visita a Portugal en contra de Sporting de Lisboa con un doblete de Luis Suárez.

A pesar de que a tan solo minutos de haber terminado el partido, el equipo de Luis Enrique no sale de zona de clasificación directa a la siguiente ronda; sin embargo, los resultados del miércoles y un tropiezo más en la jornada final de la Fase de Liga lo podría dejar peleando por su lugar en la etapa de Playoffs.

El colombiano Luis Suárez anotó doblete en casa | AP

El campeón con la pólvora apagada

El primer tiempo dio muestras de que la derrota no era factible, pues el PSG no solo fue superior, sino que también tuvo buenas oportunidades llegando a un gol de Ousmane Dembélé que no subió al marcador y a otro que fue anulado en contra de Warren Zaire-Emery quien había entregado la ventaja apenas al minuto 30.

La recta final de la primera mitad, la superioridad del cuadro francés se fue diluyendo, con el envión anímico en contra después de no ver reflejadas en el marcador sus jugadas de peligro, manteniendo el empate en contra de uno de los equipos que aspira a quedarse en los primeros puestos de la clasificación.

Victoria con sabor a café

Los primeros dos goles del partido llegaron con cinco minutos de diferencia entre sí y ambos dentro de la recta final del partido; primero al 74' con Luis Suárez, quien con una extraordinaria definición en contra de Lucas Chevalier puso a celebrar a su equipo en el Estadio Jose Alvalade; sin embargo, dicho festejo tuvo una muy corta duración, pues el campeón tenía intenciones de despertar.

Kvaratskhelia había descontado para PSG | AP

Cinco minutos después, una gran combinación de los parisinos dejó a Kvicha Kvaratskhelia con posibilidades de disparar al arco, situación que aprovechó de extraordinaria manera, pues metió un auténtico bombazo para empatar el partido y dejar con vida a los dirigidos por Luis Enrique en suelo portugués.

La definición del juego se dio en el tiempo cumplido, pues con solo segundos para conocer el tiempo de añadido, Luis Suárez se confirmó como la figura del compromiso al encontrarse con un rebote dentro del área, concretando con un remate de cabeza su segundo gol del duelo y la victoria para el Sporting que no ha perdido ningún juego de los que ha disputado en su estadio.

Cabezazo para la victoria de Sporting | AP

Con este resultado, tanto PSG como Sporting de Lisboa, comparten la misma cantidad de puntos con Manchester City y Atalanta (13), por lo que del quinto al octavo puesto, aún tienen posibilidades de salir de la zona de clasificación directa o, en caso de un resultado positivo en el último partido, meterse y evitar la temida ronda de Playoffs.