Atlético San Luis se refuerza con brasileño procedente de Gremio, según reportes

El Clausura 2026 comenzó con intensidad, no solo por la actividad en cancha, sino por los movimientos en el mercado de fichajes. Con dos semanas antes de que cierren los registros en la Liga MX, los rumores no se detienen y uno de los clubes que recientemente se vio señalado fue Atlético San Luis.

Justo un día después de que los potosinos sorprendieron con su victoria 0-2 ante América en la Jornada 2 del torneo, el equipo dirigido por Guillermo Abascal quedó bajo escrutinio por los rumores de mercado. Primero fue el interés de Pisa por Joao Pedro el que sacudió a la afición, que ahora se emociona ante el reporte de un nuevo refuerzo para el actual certamen.

Si la noticia de la permanencia del delantero brasileño no fue suficiente, el anuncio de un defensa para fortalecer la parte baja entusiasma a los seguidores potosinos. Se trata de Lucas Esteves, quien llega procedente de Gremio con un contrato de tres años, según información del reportero André Hernan.

Atlético San Luis reforzará su defensa | GROSBY

¿Quién es el nuevo fichaje de Atlético San Luis?

Originario de Sao Paulo, el defensa lateral de 25 años comenzó su carrera en Palmeiras, en 2020. Con el Verdão ganó la Copa de Brasil 2020 y fue bicampeón de la Copa Libertadores en 2019-20 y 2020-21. En 2022 estuvo todo un año préstamo en Colorado Rapids en la MLS, tras lo cual pasó por varios equipos en su natal Brasil.

Fortaleza y Atlético Goianiense lo tuvieron en cesiones breves, de siete y cuatro meses, respectivamente en 2023, y en 2024 finalmente dejó por completo a Palmeiras y firmó sin costo con EC Vitória. El año pasado llegó a Gremio a cambio de 950 mil euros, según Transfermarkt, con un contrato hasta diciembre de 2027.

Lucas Esteves llega procedente de Gremio | GROSBY

Aunque algunos medios reportaron que San Luis estaba negociando una cesión con opción a compra, André Hernán aseguró que la llegada de Esteves a los potosinos será en transferencia definitiva y con un contrato por tres años. Además, Gremio mantendrá 25 por ciento de los derechos federativos del jugador.

¿Cuándo juega de nuevo Atlético San Luis?

Por ahora, el equipo potosino no ha confirmado la contratación, pero con ocho plazas de extranjero ocupadas, no deberían tener problema alguno para registrarlo. Sin embargo, parece difícil que esté listo para la Jornada 3, en la cual Atlético visitará a Xolos de Tijuana este sábado 17 de enero a las 21:06 horas (tiempo del centro de México).